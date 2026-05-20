Золото «Винорус – 2026» достаётся краснодарской винодельне Du vin?

В Краснодаре завершился 27-й международный дегустационный конкурс «Винорус». Выставка «Винорус.Винотех – 2026» работала с 22 по 24 апреля на площадке ВВК «Экспоград-ЮГ»: экспоненты представляли вина, технику и технологии для виноградарства и виноделия. По итогам отраслевых номинаций золотую награду получила краснодарская винодельня Du vin?.

Рекорд по участникам и технические новинки

Нынешняя выставка установила рекорд: 90 производителей вина, 140 экспонентов и 6 400 посетителей. Регионы-участники охватили Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье, Дагестан, Крым, а также Армению, Грузию и Абхазию. В деловой программе приняли участие федеральные и региональные торговые сети — «Тандер», «Лента», «Табрис», — рестораны, винотеки и дистрибьюторы Simple (Краснодар) и Fort (Москва).

Среди экспозиционных новинок — первая в стране линия первичной переработки винограда и мембранный пресс отечественного производства. Свыше 50 компаний показали технику, материалы и комплектующие для виноделия. Впервые на площадке открылась выездная приёмная АВВР: производители получали консультации по вопросам регулирования, господдержки и учёта продукции без поездки в Москву, а ассоциация принимала отраслевые инициативы напрямую.

Du vin? — лучшее «Мерло» в красной категории

В конкурсной дегустации участвовали 58 производителей, представившие 349 образцов: тихие, крепленые, игристые вина, дистилляты, сидры и пуаре. Экспертная комиссия из 17 специалистов с международной квалификацией оценивала образцы при наблюдательном совете из 7 отраслевых представителей.

Золотую медаль в категории «Тихие вина сухие красные» завоевало «Мерло» краснодарской винодельни Du vin?. Вино характеризуется насыщенным рубиновым цветом, ароматом чёрной вишни и сливы; во вкусе прослеживаются сливочность, карамель и кожа.

Du vin? — семейный проект, запущенный в 2022 году. Виноградники площадью 10 га под Анапой заложены в 2017 году: здесь выращивают совиньон блан, каберне совиньон и мерло. Производство построено на точных технологиях — пневмопресс исключает контакт сока с воздухом, закрытые ферментаторы поддерживают стабильную температуру брожения, гребнеотделитель обрабатывает ягоды бережно, без повреждения косточек. В Краснодаре Du vin? завершает строительство дегустационного зала для приёма гостей.

Победа на конкурсе выдвигает Du vin? в номинанты Кубка АВВР и Премии имени князя Льва Голицына.

«Винорус.Винотех – 2026» проводилась в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке Минсельхоза, администрации Краснодарского края и профильных ведомств. Следующая выставка запланирована на 21–23 апреля 2027 года.