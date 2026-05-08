Свет в конце тоннеля: как серьезные испытания могут стать новой точкой роста

Адаптация после серьезной болезни может стать отправной точкой к переосмыслению жизни и поиску новых смыслов. Психолог Дарья Ковалева поделилась взглядом на феномен посттравматического роста – процесса, который может происходить после жизненных кризисов, таких как тяжёлые диагнозы. Как помочь себе адаптироваться к новому образу жизни, читайте в статье.

Ковалева Дарья Александровна Психолог

Специалист по родовым программам и сценария

Понятие посттравматического роста

Посттравматический рост (ПТР) – это позитивные изменения, которые могут возникнуть в результате преодоления серьёзных испытаний. Термин был введён психологами Ричардом Тедески и Лоуренсом Кэлхуном, которые заметили, что некоторые люди после пережитых травм не просто возвращаются к привычной жизни, но начинают воспринимать её иначе, открывая новые ценности и возможности.

ПТР – это не автоматический процесс. Он требует внутренней работы, осмысления пережитого опыта и адаптации к новой реальности. Без этого можно остаться на этапе эмоционального застоя.

Основные признаки посттравматического роста

1. Переоценка

Люди могут начать замечать и ценить то, что раньше казалось привычным – семья, дружба, природа. Это переосмысление позволяет увидеть жизнь глубже.

2. Новые грани отношений

Кризис порой ведёт к более искреннему общению с близкими, открытию эмоций, поиску поддержки и полноценной близости.

3. Появление внутренней силы

Осознание того, что справиться с серьёзным вызовом возможно, может вдохновить на преодоление других трудностей.

4. Поиск новых смыслов

Болезнь и кризис иногда побуждают людей заняться новым видом деятельности – благотворительностью, творчеством или сменой профессии.

5. Духовное развитие

Кто-то находит новые формы внутренней гармонии, связи с собой или с высшими силами.

Почему посттравматический рост бывает не у всех

Главная причина – именно готовность человека работать со своими чувствами и переживаниями. ПТР требует терпения, поддержки и желания не закрываться от реальности. Факторы, которые повышают вероятность позитивных изменений, включают:

– Открытое отношение к новым переживаниям и возможность воспринимать опыт как источник роста.

– Поддержку близких – без неё человек может ощущать себя одиноким в сложной ситуации.

– Готовность признавать свои эмоции и осознавать их важность.

– Профессиональную помощь психолога, которая помогает структурировать и переработать травматический опыт.

Как возможно приблизиться к переживанию посттравматического роста

1. Признать и принять свои чувства – страх, боль, растерянность – как часть жизненного опыта.

2. Осознать, что изменилось: в приоритетах, в ценностях, в восприятии себя и мира.

3. Научиться принимать поддержку – от близких и, если нужно, от специалистов, не замыкаться в себе.

4. Делать маленькие шаги навстречу жизни – возвращаться к тому, что приносит радость и даёт силу.

Переживание серьёзных жизненных испытаний, хотя и сопряжено с болью, может стать точкой отсчёта для глубоких личных изменений. Такой опыт способен помочь увидеть жизнь по-новому, раскрыть ранее неизвестные ресурсы и обрести новые ориентиры.

Ковалева Дарья Александровна Психолог

Специалист по родовым программам и сценария