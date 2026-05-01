«Русское море» возглавило топ самой продаваемой рыбной продукции в России

Исследовательская компания NTech подвела итоги рейтинга лучших FMCG-брендов в России за 2025 год. Кроме “Русского моря” в ТОП-5 категории “Рыбная продукция” вошли «Матиас», «Санта Бремор», “Vici” и “Балтийский берег”.

Рейтинг считается одним из наиболее объективных на российском рынке, поскольку строится на реальных данных о продажах в крупнейших федеральных сетях страны. Никаких экспертных оценок или голосований: чем больше бренд продает в рублях, тем выше его балл. Первое место в категории второй год подряд удерживает бренд рыбы и морепродуктов «Русское море». Лидерскую позицию в категории бренд занял еще в 2024-м году, и в 2025-м позиций не уступил.

«Матиас», специализирующийся на продуктах из сельди по традиционным рецептурам, занял 4-ю строчку — на одну позицию выше, чем годом ранее. Бренд демонстрирует устойчивый рост на протяжении трёх лет подряд: в 2023-м он был шестым, а в 2024-м — пятым.

Марка «Санта Бремор», представляющая широкую линейку пресервов и закусок из рыбы и морепродуктов, сохранила пятую строчку — как и в 2024 году.

Это третий год подряд, когда верхние строки рейтинга остаются почти без изменений.

Рейтинг за 2025 и 2024 годы

Рейтинг за 2023 и 2022 годы