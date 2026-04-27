Школьники России найдут свою «формулу успеха»: стартует масштабная олимпиада

Современный мир требует не просто знаний, а умения применять их на практике — быстро, точно и в условиях, приближенных к реальной профессиональной среде. Именно такую задачу ставит перед собой Всероссийская олимпиада Российского общества «Знание» и Алабуга Политех «Формула будущего».



Проект уже привлекает внимание школьников по всей стране, ведь это не просто соревнование, а полноценный инструмент для поиска своего пути. Участникам предлагается пройти интеллектуальный маршрут — от базовых заданий до решения сложных практических кейсов, моделирующих реальные профессиональные ситуации. Это возможность попробовать себя в востребованных направлениях: физике, химии, программировании, BIM-проектировании, БПЛА и торгово-экономическом профиле.

Особое внимание в олимпиаде уделяется ученикам 9 классов. Именно в этот период формируется понимание будущей профессии, появляются первые осознанные интересы и амбиции. Всероссийская олимпиада Российского общества «Знание» и Алабуга Политех «Формула будущего» помогает превратить эти интересы в конкретные шаги — через практику, анализ и самостоятельный выбор.

Муниципальный этап пройдет в дистанционном формате с 27 апреля по 15 мая, что делает участие доступным для каждого школьника вне зависимости от региона. Все задания направлены не только на проверку знаний, но и на развитие логического мышления, способности принимать решения и видеть нестандартные подходы.

Кроме интеллектуального опыта, участников ждут и ценные призы — современные гаджеты, которые станут приятным бонусом за усилия и стремление к развитию. Однако главный результат — это понимание собственной «формулы успеха»: сочетания навыков, интересов и карьерных ориентиров.



Если ты хочешь понять, в чем твоя сила, попробовать себя в реальных задачах и сделать первый шаг к профессии — не откладывай. Присоединяйся к олимпиаде по ссылке – https://olimpfuture.ru, и начни строить свою траекторию успеха уже сегодня.

