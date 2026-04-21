Xinhua Silk Road — университет E. China university провел мероприятие для углубления взаимодействия китайского общества с иностранными культурами в области цветов

В Хезе, городе, известном как пионная столица Китая, недавно состоялось тематическое мероприятие, проходящее в рамках 35-го фестиваля Heze International Peony Cultural Tourism Festival.

Мероприятие, организованное университетом Heze University при поддержке исследовательского центра, связанного с культурой пионов, при Шаньдунском провинциальном аналитическом центре исследований и разработок в области иностранных дел, было посвящено стимулированию большего общения между любителями пионов и других цветов из Китая и из-за рубежа.

Мероприятие, включающее две сессии, в том числе экскурсию по пионному саду и рисование на тему пионов, привлекло огромное количество китайских и иностранных студентов из университета Heze University, желающих рассказать о своем понимании цветов.

Во время экскурсии по пионному саду Цаочжоу в Хезе провинции Шаньдун, Восточный Китай, студенты Heze University поделились историями и культурными коннотациями о пионах и любимых цветах своих стран.

В художественном музее Heze University преподаватели школы искусства и дизайна подробно рассказали о художественной коннотации пиона Хэцзэ и основных техниках традиционной китайской живописи, связанной с пионами.

Иностранные студенты и их китайские одногруппники под руководством своих преподавателей рисовали тематические картины, призывая к совместным усилиям по созданию китайско-иностранной коммуникационной платформы для культуры цветов.

В рамках усилий по дальнейшему расширению влияния 35-го фестиваля Heze International Peony Cultural Tourism Festival это мероприятие также помогло улучшить взаимодействие китайской молодежи с иностранной молодежью и углубить взаимопонимание в области цветочной культуры.