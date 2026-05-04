«Призрачные» бани на участке: как нотариус защитит от рисков при покупке земли

Покупка собственного участка — это всегда предвкушение: кто-то мысленно уже сажает яблони, кто-то заливает фундамент под дом мечты. Но иногда вместо приятных хлопот нового хозяина ждут неприятные сюрпризы — об этом предупредили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Например, выясняется, что неказистый ветхий домик на участке имеет историческую ценность и сносить его никак нельзя.

Конечно, такие случаи — редкость. А вот не зарегистрированные должным образом капитальные постройки на участке встречаются гораздо чаще. Покупать такую недвижимость не стоит, потому что могут возникнуть сложности с оформлением перехода права собственности. Бывает и так, что на земле, согласно выписке из ЕГРН, «расположены» давно снесенные бани, гаражи или сараи. Заключать сделку нельзя и в этом случае.

«Также заранее следует урегулировать вопрос с привязкой дома к участку. Если строение и земля юридически не связаны между собой, нового владельца может ждать неприятное открытие. Например, окажется, что по координатам дом частично или полностью располагается не на купленном участке, а на соседнем», — рассказали в ФНП.

Обо всех этих рисках покупателя обязательно предупредит нотариус, если договор оформляется через него. Кроме того, он проверит паспортные данные владельца недвижимости, основание возникновения права, убедится, что сделка не нарушает интересов третьих лиц и установит наличие иных обстоятельств, из-за которых она может быть оспорена через суд в будущем.