Студенты из 4 регионов РФ представят проекты ЦФА экспертам СПБ Биржи и топ-брокерам в Москве

20–21 мая пройдёт масштабная очная защита работ участников Finfor 20–26: инвестиционная привлекательность родного края. Студенческие команды из Чувашии, Якутии, Ростовской и Свердловской областей представят свои работы перед экспертным жюри, в которое войдут специалисты ведущих брокерских компаний. Лучшие проекты могут быть оформлены в виде реальных финансовых инструментов и сталь доступными инвесторам уже в этом году.

20 мая состоится финальная защита работ команд, а 21 мая в РАНХиГС пройдет открытая встреча организаторов со студентами. Всего в Москву приедет 34 участника из 11 команд-полуфиналистов Finfor 25-26. В мероприятиях примут участие:

Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС»,

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России,

Анатолий Аксаков, депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку,

Юрий Богданов, председатель Совета директоров банка «Центр-инвест».

Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС»:

«Задача по практическому обучению финансовых специалистов, которую взял на себя Finfor, является стратегически важной для регионов и для финансовой отрасли в целом. НП РТС объединяет ведущие инвестиционные компании страны, и своей стороны мы готовы привлечь все доступные ресурсы, чтобы эти проекты были воплощены в жизнь в виде реальных финансовых инструментов. Принципиально важно обучать специалистов на местах. Сейчас идёт общероссийский тренд на создание локальных центров компетенций, и Finfor работает в этом ключе. Ребята из каждого региона делают проекты в той отрасли, которая обозначена как приоритетная на государственном уровне».

«Сейчас к ЦФА приковано всеобщее внимание. Рынок ЦФА уже превысил 1 трлн рублей, а изменения в налоговом законодательстве могут вызвать кратный рост. Мы сделали важное дело – обучили первое поколение финансистов в регионе выпуску цифровых финансовых активов. Это только начало: в этом году в Чувашии два проекта, но в следующем их будет значительно больше. Юные финансисты получают уникальный практический опыт, который невозможно дать в аудитории», – отметил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и генеральный Finfor в Республике Чувашия.