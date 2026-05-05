Brookfield и The Nuclear Company объединились для создания новой компании с целью ускорения развития атомной энергетики в США

Экономика
5 мая 2026

Brookfield, ведущая международная инвестиционная компания, и The Nuclear Company (TNC) — компания, специализирующаяся на разработке и реализации проектов в области атомной энергетики, сегодня объявили о заключении партнерского соглашения с целью создания новой компании для внедрения технологии ядерных реакторов Westinghouse. Целью партнерства является создание мирового лидера по реализации проектов в области атомной энергетики.

Обширные возможности Brookfield по управлению активами и развитию энергетической инфраструктуры в сочетании с опытом TNC по реализации проектов в сфере атомной энергетики послужат фундаментом для специализированной компании по разработке проектов. Компания будет предоставлять услуги по реализации проектов строительства атомных электростанций исключительно на базе технологии реакторов Westinghouse, включая модели AP1000 и AP300, а также полный цикл управления проектами, поддержку лицензирования и надзор за проектированием, закупками, строительством и пусконаладочными работами. Стороны рассчитывают в ближайшие месяцы перейти к подписанию окончательной документации при условии получения необходимых согласований и соблюдения стандартных процедур.

В рамках усилий по возможному завершению сооружения двух незаконченных энергоблоков AP1000 вблизи города Дженкинсвилла (Jenkinsville) в штате Южная Каролина компания Brookfield назначила нового управляющего проектом по расширению атомной станции в округе Фэрфилд (Fairfield) (Южная Каролина), официально известным как проект по сооружению энергоблоков №2 и №3 АЭС V.C. Summer (далее: «Проект»). Этот проект является одним из наиболее подготовленных к реализации в области атомной энергетики в США. Государственная энергетическая компания штата Южной Каролины Santee Cooper поддерживает участие новой компании в проекте.

Новая компания будет обеспечивать проведение контрольно-проверочных мероприятий и, в случае принятия Окончательного инвестиционного решения, курировать реализацию Проекта. Реализация проекта по-прежнему зависит от результатов дальнейшей оценки, получения разрешений надзорных органов и заключения окончательных соглашений.

«Это совместное предприятие отражает дисциплинированный подход компании Brookfield к крупномасштабным инфраструктурным инвестициям и ориентацию на партнерство с опытными операторами, — поделился Уайатт Хартли (Wyatt Hartley), управляющий партнер Brookfield. — Объединяя наши глобальные возможности по развитию инфраструктуры с опытом реализации проектов в области атомной энергетики, мы считаем, что эта платформа способна ускорить возрождение американской атомной энергетики, опираясь на динамику развития партнерства Westinghouse с правительством США».

«Наша команда сформировалась на площадке АЭС Vogtle и в ходе реализации нескольких самых сложных энергетических проектов в мире, — заявил Джо Клеча (Joe Klecha), руководитель ядерно-энергетического сектора The Nuclear Company. — Мы знаем, что необходимо для реализации проектов в области атомной энергетики. До сих пор не хватало модели, которая объединила бы людей, возможности и капитал, чтобы реализовывать такие проекты быстро и масштабно. Именно такую модель создает это партнерство».

