 Фильмы о текстильных отходах и циркулярности в текстильной промышленности в сериале «Fashion Redressed»

Компания Reju, лидер по переработке текстиля в восстановленное текстильное волокно, представлена в сериале Fashion Redressed — брендированном контент-проекте, запущенном организацией Global Fashion Agenda (GFA) и созданном для нее студией BBC StoryWorks Commercial Productions с целью ознакомления глобальной аудитории с инновациями в области устойчивого развития. Мировая премьера сериала состоялась 30 апреля на микросайте BBC.com.

Компания Reju была выбрана для участия в сериале и представлена в двух короткометражных фильмах, посвященных решению одной из самых насущных проблем индустрии моды — текстильным отходам. Фильмы раскрывают как масштаб проблемы, так и необходимость совместных решений для формирования более циркулярного уклада в текстильной промышленности.

«Текстильные отходы — одна из самых актуальных проблем в индустрии моды, и ее решение требует инноваций, инфраструктуры и сотрудничества по всей цепочке создания стоимости, — отметил Патрик Фриск (Patrik Frisk), генеральный директор Reju. — Мы гордимся, что стали участниками этого проекта и получили возможность показать, какие согласованные усилия в области технологий, инфраструктуры и партнерства необходимы для реализации принципа циркулярности».

Первый фильм посвящен масштабу и сложности проблемы текстильных отходов и рассказывает об особенностях полиэстера как материала и о технологии, положенной в основу запатентованного Reju процесса восстановления текстильного волокна. Второй фильм ставит в центр внимания партнерское взаимодействие, демонстрируя сотрудничество между Reju и Goodwill Industries и подчеркивая важность синергии на этапах сбора, сортировки, подготовки и регенерации отходов. Фильм показывает, что требуется для создания циркулярной системы в текстильной промышленности.

«Goodwill уже давно находится в авангарде поиска наиболее эффективных путей повторного использования бывших в употреблении текстильных изделий, — заявил Стив Престон (Steve Preston), президент и генеральный директор Goodwill Industries International. — На фоне роста мирового производства текстиля сериал Fashion Redressed проливает свет на то, как технологии, инфраструктура и сотрудничество способствуют развитию циркулярной экономики, создавая ценность для сообщества при одновременном сокращении объема отходов. Партнерство Goodwill с Reju, показанное в одном из фильмов, отражает наше общее стремление к созданию практических решений для восстановления и повторного использования текстиля».

Сериал отражает растущий интерес к масштабируемым системным решениям в области циркулярности в текстильной промышленности. Опираясь на свои технологии регенерации и партнерство по экосистеме, Reju работает над созданием ключевого звена в циркулярной модели текстильной индустрии, обеспечивая сбор, сортировку, подготовку и регенерацию текстильных отходов с высоким содержанием полиэстера в промышленном масштабе.