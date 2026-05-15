Эмоциональный ИИ научился адаптировать контент под мимику и пульс зрителя в реальном времени

В России набирают популярность технологии эмоционально-адаптивных сред — цифровых пространств, которые анализируют психофизиологические реакции человека и мгновенно подстраивают контент. От рекламных экранов до обучающих платформ: нейросети начинают считывать микромимику, пульс и даже уровень стресса без контактных датчиков, меняя подход к персонализации опыта.

Проблема заключается в том, что большинство цифровых продуктов до сих пор адаптировались под пользователя лишь по косвенным сигналам: кликам, истории просмотров или геолокации. Эмоциональное состояние человека в момент взаимодействия оставалось за кадром. При этом точность современных систем распознавания базовых эмоций уже достигает 75–80%. Технологии дистанционной фотоплетизмографии позволяют определять пульс и стресс по едва уловимому изменению цвета кожи лица.

Одним из наиболее перспективных направлений стало использование эмоционального ИИ в мультимедиа, обучении персонала и офлайн-пространствах. Например, при тестировании рекламных роликов или интерфейсов системы фиксируют истинные моменты раздражения или потери внимания у фокус-группы, что позволяет доработать контент до запуска. В корпоративном обучении тренажеры с компьютерным зрением анализируют интонацию, лексику и мимику сотрудника во время отработки сложных диалогов с “трудным” клиентом, а затем выдают аналитический отчет. В офлайн-ритейле интерактивные стенды с камерами оценивают вовлеченность прохожих и подстраивают видеоряд, увеличивая время взаимодействия и конверсию в действия.

По словам Владимира Розина, генерального директора компании ОТКРЫТИЕ, бизнесу важно перевести эмоции в измеримые метрики. “Главное — не бросаться внедрять умные технологии ради того, чтобы они были. Это инструмент, который должен решать конкретную боль”, — отметил он.