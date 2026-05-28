«Россия 2030»: каким дети Донбасса видят будущее страны

В преддверии Международного дня защиты детей в Донецке откроется цифровая выставка «Россия 2030 глазами детей», где юные жители Донбасса представят собственное видение будущего нашей страны. Открытие состоится 29 мая.

В экспозиции будут представлены работы детей из разных городов и посёлков Донецкой Народной Республики, включая воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники проекта покажут собственное видение того, какими могут стать города и общественные пространства к 2030 году. Работы детей станут основой для формирования федеральной части народной программы.

Особенность проекта — сочетание художественного подхода и технологий искусственного интеллекта. Используя реальные фотографии разрушенных и заброшенных территорий, дети создали цифровые образы будущего: современные парки, образовательные пространства, культурные центры, спортивные и общественные объекты.

Проект не только раскрывает творческий потенциал детей, но и поднимает важные темы восстановления территорий, развития городской среды и формирования комфортного пространства для жизни и будущего.

В рамках образовательной программы участники проходили обучение совместно со специалистами Яндекс Практикум и организации Технопатриоты. Дети познакомились с современными цифровыми инструментами, генеративным искусственным интеллектом и основами промпт-инжиниринга, что позволило реализовать идеи на новом технологическом уровне.

Организаторы отмечают, что выставка станет не только художественным событием, но и значимой общественной инициативой. Экспозиция покажет стремление молодого поколения развивать свои города, формировать новую культурную среду и предлагать собственный взгляд на будущее России.

Проект поднимет темы восстановления, гуманизма, культурного единства и роли детей в формировании будущего страны. Выставка станет площадкой для общественного диалога о развитии территорий, новых образовательных подходах и использовании современных технологий в культурной среде.

Кураторы проекта — Капица Екатерина и Аришина Ольга.

Организаторы:

Творческий Союз Художников России (ТСХР);

Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ).

