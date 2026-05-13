SMS Traffic повышает уровень безопасности: итоги тестирования и обновлений

Реализацией масштабного комплекса мер по защите данных клиентов и партнёров завершился очередной этап усиления кибербезопасности в SMS Traffic. Основной целью стало повышение устойчивости инфраструктуры и предотвращение потенциальных рисков, включая угрозы утечек информации.

В ходе проведённых работ были существенно обновлены системы безопасности. Это позволило повысить эффективность защиты и обеспечить более высокий уровень контроля над всеми процессами, связанными с обработкой данных.

Ключевым элементом стала организация тестирования на проникновение с участием независимых экспертов. Регулярное проведение таких проверок обеспечивает актуальность защиты, а последний этап в октябре 2025 года подтвердил её надёжность.

Одновременно компания усилила защиту сети, модернизировав внутренние сегменты и расширив средства защиты периметра. Новые инструменты мониторинга позволяют своевременно выявлять уязвимости и предотвращать развитие киберугроз.

Значительные усилия были направлены на развитие команды информационной безопасности. В её состав были включены опытные специалисты, специализирующиеся на защите инфраструктуры и оценке угроз. Compromise Assessment — анализ сетевой инфраструктуры — не выявил признаков компрометации, что подтверждает эффективность реализованных решений.

Компания активно развивает систему SIEM, обеспечивая автоматическое отслеживание угроз, защиту данных и минимизацию рисков. В SMS Traffic продолжают совершенствовать подходы к защите данных, сохраняя высокий уровень надёжности, а также подчёркивают, что безопасность является непрерывным процессом.

Тем самым компания показывает, что не только текущие меры защиты, но и планы на перспективу позволят справляться с новыми вызовами в области киберугроз максимально эффективно.

Обо всех обновлениях в сфере безопасности клиенты и партнеры могут узнать на официальном сайте SMS Traffic. Компания открыта к диалогу и всегда остаётся на связи, подтверждая: приоритет её деятельности — безопасность данных.

Фото: изображение от Freepik