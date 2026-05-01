Отечественные шины для сезонных аграрных работ показали в Елабуге

Шинный комплекс KAMA TYRES принял участие в мероприятии регионального штаба Республики Татарстан, посвященном подготовке аграриев к предстоящей посевной кампании. Событие прошло на территории выставочного центра в Елабуге и объединило представителей отрасли, производителей техники и комплектующих.

В рамках экспозиции компания представила сельскохозяйственные и индустриальные шины, ориентированные на эксплуатацию в условиях высоких нагрузок и интенсивных сезонных работ: 18.4R38 KAMA ACT и 710/70R38 KAMA ATT. Также состоялась премьера индустриальной шины KAMA CLT в размере 17.5R25. Модель предназначена для техники, работающей в условиях повышенных нагрузок, где особенно важны прочность конструкции, стойкость к механическим повреждениям и стабильность рабочих характеристик.

«Для KAMA TYRES участие в таких мероприятиях – это возможность представить решения, востребованные в реальной эксплуатации, и получить прямую обратную связь от профессионального сообщества. Для аграриев особенно важны надежность шин, их соответствие рабочим нагрузкам и условиям применения. Отдельная благодарность – коллегам из Нижнекамского завода грузовых шин и Нижнекамского механического завода, без которых участие компании в этом мероприятии и подготовка выставочной экспозиции были бы невозможны», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Представленные модели вызвали интерес со стороны участников мероприятия: вопросы надежности, ресурса и адаптации шин к реальным условиям эксплуатации остаются особенно актуальными в период подготовки к сезону.

В мероприятии принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Каримов, что подчеркнуло значимость площадки для обсуждения практических вопросов подготовки к посевной кампании.