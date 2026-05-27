26 ияра – это гораздо больше, чем просто дата в календаре. Это день, когда история и человеческий дух сливаются в едином порыве благодарности и памяти. В 2026 году торжества, посвящённые Дню Спасения и Освобождения, обрели поистине всемирный размах, собрав вместе представителей разных возрастов, убеждений и стран вокруг главной, незыблемой идеи: победа над нацизмом стала торжеством жизни, добра и нашей общей способности к единству.

9 мая 1945 года – день капитуляции нацистской Германии – по иудейскому календарю совпал с 26 ияра 5705 года. Эта дата положила конец чудовищной трагедии Холокоста и подарила миру надежду на возрождение. Инициатором внесения 26 ияра в официальный религиозный календарь Израиля выступил президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ, вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Рашбилович Захарьяев. Благодаря его усилиям в 2017 году дата получила высочайшее одобрение главных раввинов Израиля и Европы, став официальным днём молитв, благодарности и общей памяти.

Символом этого дня является зажжение трёх свечей: во славу Творца, в честь воинов-освободителей и в память о погибших. Как точно заметил Герман Захарьяев на одной из встреч, «в дате 26 ияра скрыт сакральный смысл, который означает «Сияние Всевышнего»».

В 2026 году программа празднования Дня Спасения и Освобождения охватила Россию, страны СНГ, Европу, США и Израиль.

В Государственной Думе РФ торжества открыл круглый стол, посвящённый тому, как историческая память становится основой для межконфессионального единства. Тема встречи – «Историческая память в законодательной практике Российской Федерации: Великая Отечественная война и День спасения и освобождения как духовно-нравственные ориентиры». Мероприятие прошло в удивительно тёплой, искренней атмосфере, но при этом носило глубоко содержательный и системный характер. Участники говорили не просто о прошлом – они размышляли о связи времён, о том, как память о героических и трагических страницах истории становится основой для реальных, конкретных дел сегодня.

С приветственным словом выступила Мария Сергеевна Марьякова, председатель Комитета по работе с инфлюенсерами партии. Особая роль в организации принадлежала Юдит Соркиной – автору идеи и основателю Первого Женского Еврейского Конгресса, которая передала участникам слова поддержки и раскрыла глубинный смысл этой даты.

Центральным моментом стала речь Германа Рашбиловича Захарьяева на тему «От памяти к действию: почему нужны системные инициативы» – его слова нашли живой отклик в сердцах всех присутствующих. На конкретных примерах он показал, как благотворительность и общественная работа превращают память в реальную помощь людям.

Международное измерение вопроса раскрыл Чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации Олес Восеф, подчеркнув важность сохранения исторической правды для всего мира.

Духовную составляющую осветил раввин Александр Моисеевич Борода (президент Федерации еврейских общин России), а Илья Александрович Альтман (сопредседатель Фонда Холокоста) предупредил о рисках искажения истории.

Собравшиеся единодушно отметили: День спасения и освобождения (26 ияра) – это не просто дата в календаре, а мощный нравственный ориентир, объединяющий людей разных национальностей и взглядов. В ходе оживлённой дискуссии родились конкретные предложения по законодательным и общественным инициативам, которые лягут в основу итоговой резолюции.

Мероприятие прошло при поддержке партии «Новые люди», Комитета 26 ияра и Международного благотворительного фонда «Горских евреев СТМЭГИ». Сама атмосфера встречи – тепло, уважение, живой диалог и общая цель – стала лучшим подтверждением важности этого дня: сохранить правду о войне и передать её будущим поколениям как нравственный компас.

В Московском доме национальностей состоялось заседание экспертного совета РОО «Еврейская национально-культурная автономия города Москвы», также приуроченное к 26 ияра. Участники обсудили историческое значение даты, вопросы сохранения памяти о Холокосте и важность межкультурного диалога. В мероприятии принял участие Спартак Валериевич Якушев — председатель совета РОО «Еврейская национально-культурная автономия города Москвы», генеральный директор РОО «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур».

Абсолютно особую, трогательную ноту в череду торжеств внесла встреча 12 мая 2026 года в стенах Московского Каббала Центра, расположенного на Мясницкой, 13/11. Это была не просто встреча — это было живое свидетельство того, что День Спасения и Освобождения остаётся личной историей каждого, кто помнит о подвиге предков.

Вечер открыл Геннадий Исаевич Рахмилов — писатель, член Союза писателей России, представитель горско-еврейской общины, чья семейная история превратилась в символ связи поколений и неустанного поиска правды о войне.

Затем перед собравшимися выступила ученица Центра Тамара Волкова — женщина, которая в младенчестве чудом избежала смерти от рук фашистов. Её рассказ наполнил праздник особым, почти осязаемым личным смыслом.

Учитель Каббала Центра Ицхак Синвани обратился к недельной главе из книги Зоар, посвятив лекцию теме единства. Он сказал простые, но важные слова: только когда каждый чувствует ответственность за другого и за мир во всём мире, трагедия не повторяется.

Главным эмоциональным аккордом встречи стало выступление солистов Дважды Краснознамённого ансамбля песни и пляски имени Александрова — именно оно связало воедино прошлое и настоящее. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Леонид Филатов и Виталий Фёдоров исполнили любимые военные песни. И когда зазвучал «День Победы», зал подпевал стоя, со слезами на глазах — это был тот редкий, драгоценный момент настоящего единения.

Важной и пронзительной частью всех торжеств стал показ документального фильма «26 Ияра. Сербия», созданного командой Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ (режиссёр — Марат Мардахаев). Картина рассказывает о трагедии евреев Сербии в годы Холокоста, раскрывает уникальные свидетельства выживших и подчёркивает значение 26 ияра в современном календаре.

Этот фильм — часть серии документальных лент «26 Ияра», выпущенных фондом СТМЭГИ для сохранения памяти о Холокосте и о том, какой неимоверной ценой была достигнута победа над нацизмом. Лента стала суровым и честным напоминанием о зверствах нацистов на территории бывшей Югославии, и её показ в рамках празднования 26 ияра был глубоко символичен. В завершение Герман Рашбилович Захарьяев произнёс проникновенные слова, которые стали лейтмотивом всей серии торжеств: память должна оставаться в сердцах потомков.

А утром 13 мая в Александровском саду состоялась межконфессиональная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Это событие, уже ставшее доброй традицией, в очередной раз доказало: подвиг солдат-освободителей не знает национальных границ и религиозных различий.

У подножия мемориала встретились представители разных религий и национальностей. Православные священники, раввины, муфтии и буддийские ламы — все они пришли с одной целью: почтить память павших воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость. Это не просто протокол. Это осознанное «спасибо» тем, кто не вернулся с полей сражений, но благодаря кому мы сегодня живы.

Среди официальных делегаций, среди духовных и политических лидеров страны были также учителя Московского Каббала Центра: Ицхак и Нехама Синвани, а также Даниэль Дубовис.

Межконфессиональная церемония показала, что благодарность освободителям — это то, что объединяет всех нас. Пока мы помним, мы непобедимы. И пока у Могилы Неизвестного Солдата горит Вечный огонь, жива и наша общая благодарность тем, чьи имена мы не знаем, но чей подвиг никогда не забудем.