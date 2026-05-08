Эмоции как путь к абьюзу: небезопасные паттерны, которые могут привести к конфликтам

Почему многие современные пары сталкиваются с повторяющимися конфликтами, которые возникают один за другим, несмотря на попытки разобраться и наладить взаимопонимание? Чаще всего, по мнению психолога Светланы Мордвиной, это может быть вызвано не плохим характером партнёров или несовместимостью, а глубинными эмоциональными паттернами – устоявшимися способами реагирования на чувства и ситуации, которые сформировались ещё до начала отношений.

Мордвина Светлана Петровна Психогенеалог.

Специалист по работе с Родом и родовыми сценариями

Небезопасные эмоциональные паттерны как причина постоянных разногласий

Одна из важнейших причин повторяющихся конфликтов – небезопасные эмоциональные паттерны, которые представляют собой нечто большее, чем просто привычку спорить. Это устойчивые шаблоны реагирования на свои эмоции и эмоции партнёра – способы выражения, подавления или переноса чувств. Они могут проявляться в виде раздражения, обидчивости, молчания, а иногда и агрессии. Несмотря на кажущуюся естественность таких реакций, они часто служат отражением старых сценариев из прошлого, где чувства не признавались, а близость воспринималась как угроза.

Автоматизм и неконтролируемость реакций

Подобные эмоциональные паттерны запускаются автоматически – вне контроля и осознания. Они не являются следствием «тяжелого нрава» или простым результатом случайных споров. Скорее, такие шаблоны развиваются из-за неумения воспринимать и управлять собственными эмоциями, а также из-за недостатка навыков эмпатии и коммуникации. Из-за этого внутри пары создаётся порочный круг, когда каждый повторяет свои старые модели поведения, усугубляя напряжение и отчуждение.

Детство как источник эмоциональных моделей

Корни подобных паттернов часто идут из детства. Ранний опыт эмоционального взаимодействия с близкими человеком лежит в основе этих моделей. Если ребёнок рос в среде, где его чувства игнорировались, где применялись манипуляции, критика или молчание как наказание, то у него формируется представление о том, какими «должны быть» отношения. Это может проявляться в том, что взрослый бессознательно будет воспроизводить эти же сценарии в собственной жизни, иногда даже не осознавая этого.

Повторение детских сценариев во взрослой жизни

Люди, выросшие в семьях с низкой эмоциональной грамотностью, могут чаще вступать в отношения, где конфликты и напряжённость считаются нормой. Это происходит потому, что такие модели поведения кажутся им привычными и даже «безопасными», ведь они соответствуют тому, что они наблюдали в детстве. Например, если родители часто применяли молчание или бойкот во время ссор, то взрослый может бессознательно копировать эти действия с партнёром, что создаёт замкнутый цикл эмоционального отчуждения.

Цикл непроработанных эмоций и автоматических реакций

Если эмоции не принимаются, а потребности игнорируются, может установиться определённый поведенческий цикл: нежелание говорить о своих чувствах, обиды на молчание партнёра, обвинения в холодности. Этот неосознанный круг будет воспроизводиться до тех пор, пока у человека не появится навык замечать и менять свои реакции. Подавленные эмоции в таком случае не исчезают, а накапливаются. Это может привести к тому, что с течением времени эмоциональное давление возрастёт и проявится в виде резких или чрезмерных реакций на, казалось бы, незначительные ситуации.

Роль автоматизма в стрессовых ситуациях

В моменты стресса мозг стремится минимизировать внутренний дискомфорт и способами «быстрого реагирования» запускает заученные шаблоны. Эта реакция может показаться неосознанной защитой, но часто она приводит к повторению тех самых небезопасных паттернов из детства. Таким образом, вместо того чтобы конструктивно решить проблему, люди могут «запустить» старые эмоциональные программы – молчание, обвинения, агрессию.

Наблюдая за такими процессами, можно предположить, что выход из замкнутого круга отношений с постоянными конфликтами возможен через осознание и работу с эмоциональными паттернами, которые несут старые сценарии из детства. Только тогда в партнерских коммуникациях появится пространство для настоящего признания чувств и потребностей и появится шанс развивать новые, более здоровые способы взаимодействия, способствующие взаимопониманию и укреплению близости.