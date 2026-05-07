Технологии в моде: агентство Cyber Fashion Technology провело показ будущего ассистивной моды

В конце апреля в Москве завершилась международная выставка «Интеграция 2026» — ключевое событие в индустрии реабилитации. Однако в этом году границы между сугубо техническим форумом и высокой модой окончательно стерлись. Традиционный модный показ, организованный АНО «Киберли» с участием кибердив модельного агентства Cyber Fashion Technology, превратился в масштабный манифест промышленного дизайна, где главными объектами стали не просто вещи, а симбиоз человека и технологий.

Первый блок показа был посвящен техническим средствам реабилитации (ТСР). Зрителям представили полноценные аксессуары будущего, отражающие эстетику кибер-реальности. Кибер-руки и кибер-ноги от ведущих разработчиков продемонстрировали, что функциональность больше не идет вразрез с красотой.

На подиуме были представлены новейшие системные решения от лидеров рынка. Особое внимание уделили деталям: эргономичным линиям протезов, их кастомизации и тому, как уверенно они интегрируются в повседневный образ. Компания «Моторика» показала Остеоинтеграцию и детские протезы Киби с фиксацией пальцев. Компания Metiz представила техническое средство реабилитации на базе влагостойкого гидравлического коленного модуля МЕТИЗ 6Н30В — одно из своих флагманских решений. Компания Endolite представила прекрасный многосхват, кибер-руку VINCENTevolution5. Компания «БионикаКосмос» продемонстрировала коленный модуль российского производства «Актив 2.0». Компания Steplife предоставила коленный модуль Steplife B5 и односхватный миоэлектрический протез руки Steplife Impulse.

Вторая часть показа сфокусировалась на адаптивной одежде. Это направление в дизайне решает сложную задачу: как сделать вещи стильными, сохранив специфический функционал для людей с особыми потребностями (специальные застежки, крой под протезы, износостойкие ткани). Свои коллекции представили два ключевых игрока. Компания Р-52 — бренд, который уже давно специализируется на комфортной и эстетичной адаптивной одежде. Компания «Моторика», лидер в производстве протезов рук, официально расширила свой ассортимент адаптивной одеждой. Выход «Моторики» на рынок одежды — это важный сигнал индустрии: протез и одежда теперь рассматриваются как единая экосистема.

Показ стал не просто демонстрацией товаров, а платформой для обмена ценностями.

«Для нас важно поддерживать проекты, которые меняют оптику: показывают не изделие отдельно, а человека в движении — активного, уверенного, со своим стилем и образом жизни. Именно в таком контексте ассистивные технологии становятся частью повседневности, а не только медицинского маршрута. Мы благодарим команду Cyberly за возможность показать ассистивные технологии в движении — через людей, которые живут активной повседневной жизнью», — отметили представители ГК Metiz.

Философским итогом события стали слова идейного вдохновителя показа, «ангела хранителя киборгов» и основательницы АНО «Киберли», Ольги Арининой:

«Мы не следуем стандартам, мы создаем свои. Красота сегодня — это не соответствие шаблону, а проявление силы, технологий и индивидуальности. Все, что мы здесь видим, направлено на одну цель: социальную адаптацию и ведение по-настоящему активного образа жизни. Особенно приятно, что большинство решений, которые мы представили на показе, российского производства. Мы уверенно движемся к импортозамещению в данной отрасли».

Модный показ на «Интеграции 2026» доказал: ассистивные технологии вышли из «медицинской тени». Теперь это полноценный сегмент промышленного дизайна, где инженеры работают рука об руку с кутюрье, создавая новое восприятие красоты, в центре которой стоит Человек, дополненный возможностями будущего.