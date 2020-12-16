Андрей Зинин анонсировал проведение в столице РФ конкурса «Учителя года Москвы»

В столице РФ скоро начнется конкурс «Учителя года Москвы», который ориентирован на участие в нем педагогических команд местных школ в составе пяти человек каждая. Как рассказал во время выступления на недавнем селекторном совещании столичного Департамента образования и науки директор Городского методического центра (ГМЦ) Андрей Зинин, состязание стартует уже 21 декабря. Планируется, что оно поможет с поиском, развитием и оказанием поддержки педагогическим работникам, выявлением современных лидеров XXI века из педагогического сообщества. Такие люди способствуют развитию системы образования, — подчеркнул Андрей Зинин.

Организаторы ждут, что конкурс «Учителя года Москвы» также поможет с профессиональным развитием участников, создаст комфортные условия для осуществления обмена опытом. Им предстоит демонстрация собственных интеллектуальных способностей, лидерства, личностных качеств, профессиональных педагогических компетенций. Финальная стадия состоится в последних числах апреля следующего года.