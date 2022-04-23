Антон Мороз напомнил строителям об экзаменах

Национальное объединение строителей готовится к проведению масштабной независимой оценки квалификации специалистов.

1 сентября звонок прозвенит для соискателей, которые будут подавать документы в Национальный реестр специалистов строительной отрасли. Для них обязательное наличие сертификата устанавливает Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 447-ФЗ. Законом предусмотрено создание Единого реестра сведений о членах СРО и их обязательствах, а также ряд изменений в Национальном реестре специалистов в области строительства, в том числе, старт системы независимой оценки квалификации специалистов по организации строительства. Оба реестра находятся в ответственности Национального объединения строителей.

Как рассказал вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, уже сейчас в регионах открыто более 60 Центров оценки квалификации (ЦОК), которыми, в свою очередь, создано большое количество экзаменационных площадок. На сегодня более 10 аккредитовано. Подтверждать квалификацию соискатели будут на специальной площадке с видеонаблюдением и в присутствии экспертов ЦОК. Регламентом не предусмотрен экзамен в он-лайн формате.

–– Результаты пилотных экзаменов в 10 регионах продемонстрировали недостаточно высокий процент правильных ответов, –– говорит Антон Мороз. –– С учётом того, что до процедуры независимой оценки квалификации остаётся четыре месяца, обращаю внимание специалистов на необходимость дополнительного самообразования и подготовки, обновления знаний и навыков в области организации строительства и проектирования.

Чтобы помочь взрослым людям вспомнить навыки учебного процесса и успешно сдать экзамены, НОСТРОЙ предлагает заранее освоить интерфейс и пройти процедуру оценки в тестовой версии.

–– Кроме теоретической части, которая состоит из 50 вопросов, экзамен НОК содержит практическую часть. Качество становится приоритетом строительного сектора экономики, поэтому новые требования по подтверждению квалификации будут введены, как планировалось. –– напомнил Антон Мороз.