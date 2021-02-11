ANTUSDT Coin Mixer: продолжающаяся война за конфиденциальность

Сделайте цифровую валюту неотслеживаемой

Coin Mixer — это сервис, который скрывает путь транзакции посредством перетасовки монет, тем самым скрывая личность участников. Люди не хотят раскрывать данные об имуществе и транзакциях. С помощью Coin Mixer люди могут скрывать свою реальную личность и использовать цифровую валюту более конфиденциально.

Адрес цифровой валюты представляет собой просто строку символов и не содержит вашей личной информации, но, если пользователь предоставляет идентификационную информацию бирже, а затем выполняет операцию вывода. Или пользователь использовал службу блокчейна, которая может раскрыть идентификационную информацию. С помощью анализа данных третья сторона по-прежнему может знать активы пользователя в цифровой валюте и данные транзакции и, таким образом, отслеживать настоящую личность пользователя. Компетентные учреждения во многих странах (например, ФБР) тратят миллионы долларов в год, чтобы нанять Chainalysis для отслеживания цифровой валюты.

Ключ к этому отслеживанию — доказать взаимосвязь между адресами цепочки блоков. В мире цифровой валюты нет концепции личной выделенной учетной записи. Каждый может иметь большое количество биткойн-адресов, и вы даже можете создавать новый адрес для каждой транзакции.

Чтобы доказать, что одно и то же лицо контролирует определенные адреса, необходимо сделать вывод из некоторых транзакций. Например, когда пользователь собирает небольшое количество сдачи в той же транзакции на свой обычный адрес для вывода на основе записи цепочки, можно сделать вывод, что все эти адреса принадлежат одному и тому же лицу.

Coin Mixer призван нарушить корреляцию между участниками одной транзакции.

Принцип монетосмесителя

В настоящее время Coin Mixer, используемый большинством людей, представляет собой не связанное с хранением решение, основанное на протоколе CoinJoin, потому что управляемый Coin Mixer может сбежать в любой момент. CoinJoin — это протокол транзакций конфиденциальности, предложенный разработчиком ядра биткойнов и техническим директором Blockstream Грегори Максвеллом.

Идея дизайна CoinJoin очень интересна, она умело использует особенности Биткойна. Благодаря механизму разработки биткойн-UTXO одна и та же транзакция может иметь несколько входов и выходов. Это означает, что такая транзакция может быть построена таким образом, чтобы сотни инициаторов транзакций (адресов) могли передавать определенное количество биткойнов сотням получателей транзакций (адресов) одновременно.

В настоящее время у монитора нет возможности доказать с помощью этой транзакции, что существует сильная связь между контроллерами этих сотен адресов. Они в основном не знают друг друга, но они просто инициировали транзакцию одновременно.

Где мы можем найти так много людей, которые могут инициировать транзакции одновременно?

Поставщик услуг Coin Mixer

Пользователи могут использовать поставщика услуг, подобного пулу перетасовки монет, чтобы найти кого-то, кто одновременно инициирует с ним транзакцию путаницы. Текущий лидер в этой области — ANTUSDTCoin Mixer.

ANTUSDTCoin Mixer — это платформа цифровой валюты с открытым исходным кодом, не связанная с хранением, со встроенным микшером CoinJoin и графическим интерфейсом, независимо разработанная ANTUSDT. По информации, ранее обнародованной СМИ, у ANTUSDT более десятков тысяч пользователей.

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SOURCE: Army Ant Limited