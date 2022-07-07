АО «УПЗ» совместно с ведущими региональными вузами будет работать над новой линейкой аппаратов ИВЛ

«Уральский приборостроительный завод» (АО «УПЗ»), входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех», заключил соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими университетами Свердловской области для реализации проекта по разработке новой линейки аппаратов ИВЛ. Проект рассчитан до конца 2024 года и является частью государственной программы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В рамках проекта сотрудники «Уральского федерального университета имени Первого президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) займутся разработкой электроники и программных продуктов аппаратов ИВЛ, а эксперты «Уральского Государственного Медицинского Университета» (УрГМУ) дадут заключение по эргономике и функциональности образцов изделий до их запуска в серийное производство. Для поиска лучших решений будут проводиться совместные совещания, профессиональные консультации, обмен опытом и информацией и другие мероприятия.

«Уральский приборостроительный завод благодарит ведущие вузы Свердловской области за это ценное сотрудничество. Мы надеемся, что новый опыт будет результативным. Совместно мы воплотим наши знания и компетенции в хорошем, а главное – нужном для государства продукте. Новая линейка аппаратов ИВЛ будет выпускаться под маркой «Мобивент» для лечения всех категорий пациентов: от новорожденных до взрослых. В ее состав войдут пять модифицированных аппаратов с различным набором функций, некоторые из которых еще только обсуждаются медицинским сообществом. К примеру – использование при транспортировке пациентов, в полевых условиях и в мобильных госпиталях», — прокомментировал временный генеральный директор АО «УПЗ» Юрий Валутов.

АО «Уральский приборостроительный завод» создано в 1785 году. На сегодняшний день является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования; по разработке и серийному производству медицинской техники.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят порядка 100 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных во всех федеральных округах территории РФ с ядром в ЦФО. Общее количество сотрудников — порядка 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.