РГСУ развивает отношения с Северо-Западным университетом при содействии посольства КНР в Российской Федерации в РФ

В рамках развития российско-китайского образовательного и научного взаимодействия был подписан Меморандум о намерениях между Российским государственным социальным университетом и Северо-Западным университетом Китайской Народной Республики. Со стороны РГСУ в церемонии подписания принял участие исполняющий обязанности проректора по развитию филиальной сети и международного сотрудничества РГСУ Константин Поздняков, а со стороны Северо-Западного университета — проректор Хань Чжибинь, начальник Управления международного сотрудничества Хэ Вэй, заместитель декана Института экономики и управления Ян Сяо, заместитель декана Института иностранных языков Хэ Хуа, заместитель декана Юридического института Цуй Линлинь и заместитель декана Института регионоведения Си Хуэйцзюнь.

«Подписание Меморандума о намерениях с Северо-Западным университетом — это не только начало нового этапа сотрудничества между двумя университетами, но и вклад в укрепление общего образовательного и научного пространства России и Китая. Уверен, что совместные исследования, академические обмены и гуманитарные проекты позволят сформировать крепкий фундамент взаимодействия, рассчитанный на десятилетия вперед», — отметил Константин Поздняков.

Северо-Западный университет — один из значимых университетских центров Китая, сочетающий сильные позиции в области естественных, гуманитарных и общественных наук. Направление «Химия» входит в топ-0,1% мирового рейтинга ESI, более 15 научных дисциплин представлены в национальных топ-10 и топ-20, а исследования в области наук о планете Земля входят в топ-100 мирового рейтинга. В структуре университета действуют Национальный исследовательский центр археологии Великого шелкового пути, Институт марксизма и партийная школа. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления взаимодействия между университетами, в том числе в части возможного проведения совместных исследований социальных процессов в регионах Великого шелкового пути. Сочетание компетенций РГСУ и Северо-Западного университета создает основу для реализации проектов в области устойчивого развития, социальных исследований, изучения культурного наследия и подготовки специалистов нового поколения.

Сегодня академические связи между двумя странами выходят за рамки отдельных обменов и формируют устойчивую инфраструктуру совместной работы — от образовательных программ и научных исследований до создания новых гуманитарных и культурных инициатив. Университеты становятся пространством, где формируются долгосрочные связи, создаются совместные научные школы и готовятся специалисты, которые будут определять развитие отношений между Россией и Китаем в будущем.

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