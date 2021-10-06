Авиакомпании получили около 20 млрд руб. в рамках программ господдержки

Во время пандемии авиационная отрасль была одним из крупных бенефициаров программ господдержки — в частности, кредитов на поддержку занятости по Постановлению Правительства РФ № 696 и кредитов под 2% по Постановлению Правительства РФ № 582.

По оценкам Сбера, авиакомпании в рамках этих постановлений правительства получили около 20 млрд руб., около 8 млрд этой суммы были списаны по истечении срока действия программы на поддержку занятости. Кроме того, государство поддержало отрасль специальными субсидиями для авиакомпаний в рамках Постановления Правительства РФ № 661 (свыше 23 млрд руб.) выдачей государственных гарантий на сумму 70 млрд и прямыми вливаниями в капитал — 60 млрд рублей.

Потребовалась существенная реструктуризация обязательств авиакомпаний по лизингу. По оценкам Сбера, от 30% до 50% лизинговых платежей за второй и третий кварталы 2020 года было перенесено на более поздние периоды в рамках договорённостей между авиакомпаниями и лизинговыми компаниями. Совокупный убыток отрасли в 2020 году составил около 150 млрд рублей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Помощь государства во время пандемии существенно поддержала авиационную отрасль: часть авиакомпаний в 2020 году летала в убыток на некоторых направлениях. Из-за ограничений на международные полёты перевозчики были вынуждены замещать пассажирские перевозки грузовыми. На сегодняшний день долговая нагрузка авиакомпаний остаётся ещё высокой, однако происходит улучшение основных финансовых метрик. В случае дальнейшего роста числа вакцинированных людей, постепенного открытия границ и роста количества международных рейсов авиакомпании смогут быстрее восстановить маржинальность бизнеса».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.