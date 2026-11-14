ARCHKON завершило реновацию 11‑го этажа для ГНИВЦ: офис в концепции „Гостиная ГНИВЦ“

Архитектурное бюро ARCHKON реализовало новый проект реновации офисного пространства для Главного научного инновационного внедренческого центра (ГНИВЦ) в Походном проезде в Москве. Проект стал продолжением сотрудничества компаний в рамках масштабной программы трансформации рабочих пространств ГНИВЦ. Новый офис расположился на 11-м этаже здания: ранее ARCHKON также разработало интерьеры для 13, 14, 15 и 16 этажей корпуса.

Новый офис был создан в концепции «Гостиная ГНИВЦ» с визуальными образами, отсылающими к ретро-эстетике. Основной задачей архитекторов стало формирование комфортного пространства для рабочих встреч, деловых обсуждений и неформального общения руководителей, сотрудников и партнеров компании. На 11 этаже здания ГНИВЦ, обладающего сложной формой, разместились подразделения финансово-экономического, правового блоков, управления договорной работы и закупочной деятельности, а также кабинеты руководителей, переговорные, приемная, каминная комната и несколько кухонных зон. Общая площадь помещений на этаже составляет 936,9 кв. м.

Основной идеей проекта стала метафора семейной гостиной – центрального пространства большого дома, где собираются близкие, принимают гостей и обсуждают важные вопросы. Для ГНИВЦ, в корпоративной культуре которого особое место занимают регулярные встречи руководства с коллегами и партнерами, такой подход позволил переосмыслить традиционный офисный интерьер. Архитекторы стремились объединить деловой характер пространства с атмосферой доверия и домашнего уюта, сохранив функциональность рабочих помещений.

В отличие от обычно более строгих представительских офисов, интерьер 11-го этажа построен на сочетании мягких цветовых решений, выразительных геометрических орнаментов и разнообразных фактур. Спокойную светлую основу дополняют акцентные оттенки терракотового, кораллового, приглушенного зеленого и глубокого синего. В кабинетах руководителей цвет становится инструментом индивидуализации пространства: насыщенные стены соседствуют с графичными обоями, текстилем и мебелью с отделкой под натуральное дерево. Такой подход позволил создать разные по настроению интерьеры, объединенные общей стилистикой.

Особое внимание уделено представительским и коммуникационным зонам. Приёмная объединяет лаконичную стойку с древесной фактурой, декоративную геометрическую отделку стен и разноуровневые подвесные светильники. Кабинеты руководителей дополнены мягкими креслами и небольшими журнальными столиками, позволяющими организовать камерные зоны для переговоров и неформальных встреч. Одним из ключевых пространств этажа стала каминная комната: это особая зона, продолжающая идею домашней гостиной и задающая иной формат делового общения. Атмосферу традиционного домашнего уюта здесь создает электрический камин: визуальная игра пламени и характерный треск огня формируют ощущение тепла, спокойствия и камерности.

В отличие от привычных переговорных, каминная комната располагает к более свободному диалогу, а встреча коллег становится пространством для открытого обмена идеями и укрепления доверия. Здесь можно обсудить важный вопрос в небольшом кругу, провести встречу с партнерами или продолжить разговор после официальной части переговоров.

Для рабочих подразделений архитекторы предложили более сдержанные решения. Пространства с групповыми рабочими местами оформлены в мягкой пастельной гамме, а геометрические рисунки на стенах и цветовые акценты помогают избежать монотонности офисной среды. Мебельные перегородки разделяют рабочие места, сохраняя визуальную целостность интерьера. В кабинетах предусмотрены дополнительные зоны хранения и места для коротких обсуждений. Кухни также получили собственный дизайн, поддерживающий общую концепцию этажа и создающий условия для комфортного отдыха сотрудников.

Отдельным элементом проекта стало оформление лифтовых холлов. Архитекторы использовали контрастный черный потолок с линейным освещением, светлый пол из тераццо и авторскую графику на стенах. Крупные элементы навигации, геометрические композиции и декоративные паттерны формируют выразительный образ входных пространств и поддерживают общую навигационную систему офисов компании.

«Для интерьера 11-го этажа ГНИВЦ, функционально включающего в себя коммуникационные зоны, мы выбрали метафору гостиной большого семейного дома. В традиционном понимании гостиная — это место, где собираются близкие, принимают гостей, обсуждают важные события и проводят время вместе. Нам хотелось перенести эту атмосферу в корпоративную среду, сохранив необходимый уровень профессионализма и презентабельности.

Поэтому мы уделили особое внимание мебели, свету, тактильным материалам и организации разных сценариев общения. Здесь можно провести официальную встречу с партнёрами, обсудить проект в небольшом кругу коллег или пообщаться в более непринуждённой обстановке. В результате получился офис, который не только отвечает рабочим задачам, но и отражает внутреннюю культуру ГНИВЦ – культуру открытого диалога, доверия и командной работы», — отметил руководитель архитектурного бюро ARCHKON Илья Мейтыс.

Дизайн-решения разработаны с применением доступных на рынке отделочных материалов и оборудования. Для напольных покрытий в рабочих помещениях выбраны тканые виниловые покрытия 2tec2, в пространстве кухни – плитка Kerama Marazzi, в лифтовых холлах – тераццо Super White. В отделке стен использованы обои Vescom, а также окрашенные поверхности в разнообразной цветовой палитре Tikkurila. В проекте предусмотрены перегородки NAYADA, офисная мебель Viawork и Nurus, дополненная отдельными предметами индивидуального изготовления, декоративными светильниками и мягкими креслами.

Архитектурное бюро ARCHKON основано в 2000 году и специализируется на создании вдохновляющих пространств для жизни, бизнеса, образования, творчества и отдыха. В портфолио бюро – корпоративные интерьеры для «Росатом», «Норильский никель», «МТС», «СИБУР», «ТЕХНОНИКОЛЬ» и других компаний.