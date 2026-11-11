HIGER продемонстрировала новые модели на выставке Euro Bus Expo 2026

3 ноября в выставочном центре NEC в Бирмингеме, Великобритания, открылась выставка Euro Bus Expo 2026. Вместе со своим британским дистрибьютором Harris Bus & Coach компания HIGER продемонстрировала три модели — Azure 9, V12 и V10 — и официально запустила Azure 9, городской автобус, разработанный специально для рынка Великобритании.

Azure 9 — первая модель HIGER, вышедшая на рынок городских автобусов Великобритании. Имея длину 8,9 метра, он оснащен двигателем Cummins Euro-6 объемом 4,5 л и автоматической коробкой передач Voith. Пневматическая подвеска, дисковые тормоза на обеих осях и система WABCO EBS для работы на сложных городских маршрутах с частыми остановками. Стандартные функции включают LED-дисплей с информацией о следующей остановке, зарядку USB-C у каждого сиденья и систему слуховой петли Ardent. Компактные размеры автобуса позволяют решить проблемы, связанные с работой на подвозящих городских маршрутах Великобритании.

Для рынка Великобритании компания HIGER и ее дистрибьютор разработали ультраконкурентный план поддержки: гарантия производителя на 3 года / 300 000 км пробега и сервисная сеть из около 50 точек Harris Bus & Coach, каждая из которых находится на расстоянии в пределах 150 км и 90 минут езды от другой точки сети. «Мы видим значительные возможности для Azure 9 на рынке регулярных перевозок Великобритании», — сказал Дейв Портер (Dave Porter), управляющий директор Harris Bus & Coach. «Это хорошо зарекомендовавший себя продукт HIGER с мощностью Cummins Euro-6 и автоматической коробкой передач Voith – проверенная комбинация для операторов – и спецификацией, разработанной специально с учетом требований эксплуатации городских автобусов».

Представленный на стенде V12 уже стал частью сети FlixBus UK, где начались его масштабные испытания. В этом году V12 выделялся фирменной зеленой расцветкой FlixBus.