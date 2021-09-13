Бесплатное обучение учителей школ с помощью чат-бота запускает Образовательный союз

Общество
13 сентября 2021

16 сентября Обрсоюз запускает бесплатное обучение учителей школ по дистанционной образовательной программе. На протяжении пяти недель педагоги страны смогут прокачать личную эффективность под руководством ведущих экспертов в сфере образования.

Как достигать целей устойчивого развития образования в своем регионе? Как эффективно презентовать свои достижения, проекты или школу? Как управлять эмоциями, чтобы получать удовольствие от работы? Как перестать быть заложником бумажной работы и найти время для решения важных задач и достижения своих целей? Как организовать учебный процесс, чтобы привлечь внимание учащихся и повысить качество образования?

Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить в рамках пяти тематических модулей образовательной программы: концепция СОТ и устойчивое развитие, коммуникации и самопрезентация, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, мотивация к обучению.

Образовательная программа реализуется при помощи чат-бота в формате микро-обучения: в течение пяти недель всем участникам будут приходить короткие задания с видео, кейсами, притчами, тестами и в других интерактивных форматах от спикеров, экспертов и звездных гостей проекта СОТ. Знакомиться с заданиями и отвечать на вопросы боту можно будет в любое удобное время. При этом по каждому из модулей будут проводиться прямые эфиры, во время которых можно будет задать вопросы экспертам и авторам курса.

Заключительный этап курса пройдет на Всероссийском форуме «Сквозные образовательные траектории» с 15 по 17 октября в Крыму. Здесь же будут подведены итоги одноименного конкурса грантовых проектов и пройдут мастер-классы, интеллектуальные состязания и презентации лидеров проектов-финалистов. Также педагоги всей страны смогут удаленно присоединиться к круглым столам, форсайтам, открытым урокам и другим мероприятиям дискуссионной программы Форума СОТ.

Обучение бесплатное. Все участники, которые пройдут обучение, получат удостоверение о повышении квалификации по теме «Личная эффективность работника образования». 

Подробности и регистрация на сайте.

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