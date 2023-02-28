Безупречное выражение OLED-технологий в телевизоре Toshiba X9900L

Общество
28 февраля 2023

В самый продвинутый век технологий предлагается уникальный опыт всем любителям безупречного изображения и самого четкого звука, исходящего от телевизора. Телевизор Toshiba X9900L обещает безупречное качество просмотра, о чем свидетельствуют поистине выдающиеся функции. Ожидается, что эта модель станет первой, которая появится на российском рынке в первом квартале, а за ним последуют Бразилия, Австралия и Южная Африка.

Флагманский телевизор 4K OLED X9900L оснащен привлекательным OLED-дисплеем с богатой глубиной и обширным спектром ярких цветов — и все это в современном минималистском модном дизайне. Модель X9900L, способная отображать идеальный черный цвет для темных сцен, обеспечивает яркость других цветов и безупречную контрастность, в результате чего отображаются ярко-кристальные сцены.

Движок REGZA Еngine OLED в X9900L, оснащенной впечатляющей технологией самоподсвечивания и профессиональным движком ИИ, обеспечивает лучшую контрастность и цветопередачу, что делает эту модель самым главным выбором как среди заядлых геймеров, так и среди любителей динамичных сцен.

Общее впечатление от современного роскошного OLED-телевизора будет неполным без функций насыщенного звучания премиум-класса.

В отличие от любого другого телевизора, модель X9900L имеет принципиально уникальный источник звука. В качестве восхитительной изюминки, телевизор X9900L разработан для передачи звука зрителю непосредственно с экрана дисплея.

Эта динамическая аудиосистема работает на базе технологий REGZA Power Audio Extreme, полноценного процессора TRU Bass, который сочетает в себе экранный звук с психоакустическим басом для неискаженного прослушивания; стратегической конфигурации объемного звука REGZA 3.1.2; а также звука переднего выхода Dolby Atmos — все это обеспечивает эффект погружения в трехмерное звуковое поле.

Благодаря этим функциям телевизор Toshiba X9900L представляет собой не что иное, как аудиосистему, способную воспроизводить звук без использования внешних динамиков для усиления.

Поскольку модель телевизоров X9900L от компании Toshiba выходит на рынки по всему миру, нет никаких сомнений в том, что этот мастер намерен поднять планку домашних развлечений на новый высокий уровень. Через этот флагманский телевизор Toshiba TV 4K OLED безупречно выражается самое глубокое проявление потрясающей высокопроизводительной технологии.

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