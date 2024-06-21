Bitget расширила партнерство с Ethena

Bitget, ведущая в мире криптобиржа и компания Web3, объявила о расширении партнерства с Ethena, протоколом синтетического доллара на блокчейне Ethereum, для внедрения USDe, синтетического доллара, в такие сервисы, как Bitget Накопления и контракты с маржой монет (Coin-M).

USDe, созданный Ethena Labs, представляет собой синтетический доллар, целью которого является создание устойчивого к цензуре, стабильного и масштабируемого цифрового актива. С момента своего создания предложение USDe резко возросло до более чем 3,5 миллиардов, а количество пользователей превысило 215 000. Этот всплеск предложения и принятия пользователями сигнализирует о важной вехе для USDe в сфере цифровых валют.

Благодаря новой интеграции пользователи Bitget теперь могут использовать USDe в качестве залогового актива для торговли бессрочными фьючерсами с монетной маржой или в качестве продукта накоплений, предлагая привлекательную годовую процентную ставку 15%. Кроме того, пользователи продукта Earn получат выгоду от использования USDe как для фиксированных, так и для гибких сберегательных подписок, каждая на сумму до $200 000, что создает возможности для существенного увеличения процентных ставок.

Это партнерство также расширяет спектр доступных торговых стратегий, удовлетворяя разнообразные потребности каждого пользователя Bitget. Использование USDe в качестве залога доходности или посредством сбережений значительно повышает эффективность использования капитала, позволяя пользователям ожидать другого профиля доходности для своих активов.

«Наше решение объединиться с Ethena было обусловлено их новаторским подходом к созданию масштабируемых, устойчивых к цензуре синтетических долларов, что идеально соответствует нашей миссии по предоставлению нашим пользователям надежных и передовых финансовых решений. Bitget намерена расширить свое многостороннее сотрудничество с инновационными проектами Web3, что еще больше укрепит экосистему Bitget. Эта инициатива подчеркивает стремление Bitget инвестировать и развивать надежную экосистему в рамках ее долгосрочного стратегического видения», —говорит Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

«Интеграция Ethena с Bitget знаменует собой еще один значительный шаг вперед в расширении доступа к USDe и создании новых вариантов использования этого актива», — сказал Гай Янг, генеральный директор и основатель Ethena Labs. «От накоплений до залога. Если трейдеры используют стабильные активы вместо USDe практически для любой функции, они упускают существенную ценность – и, продолжая формировать партнерские отношения с крупнейшими мировыми биржами, наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что ни одному трейдеру не придется отказаться от этой ценности».