Bitget запустила фиатный OTC-сервис для блочной торговли  

Технологии
4 июля 2024

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, запустила новую внебиржевую платформу (OTC) для блочной торговли. Сейчас сервис поддерживает евро, фунты стерлингов и доллар США, а вскоре добавится поддержка турецкой лиры, бразильского реала и южноафриканского рэнда для конвертации фиатных денег в криптовалюту и наоборот. Новая разработка ориентирована на институциональных инвесторов и профессиональных криптотрейдеров, обеспечивая повышенную конфиденциальность, более широкую ликвидность и ускоренные расчеты при торговле крупными ордерами.

Внебиржевая торговля или OTC-торговля важна для тех, кто хочет избежать влияния на рынок блочных сделок. Он предоставляет персонализированные, безопасные услуги, гарантируя, что крупные транзакции не повлияют на цены открытого рынка.  

Фиатный OTC-сервис Bitget использует передовую технологию многосторонних вычислений (MPC) для создания расширенного межсетевого экрана безопасности, защищающего активы клиентов. Данные о транзакциях остаются конфиденциальными и не разглашаются, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности для клиентов.  

«Фиатный OTC-сервис Bitget — это одна из наших вех в предоставлении традиционных финансовых услуг, таких как безопасность и бесперебойные услуги, для профессиональных трейдеров криптовалюты на платформе. Благодаря усиленной безопасности и развитой инфраструктуре для торговли наблюдается значительный рост участия профессиональных трейдеров и влиятельных лиц криптовалюты. Соответствующая требованиям внебиржевая служба гарантирует, что наши самые ценные пользователи получат исключительную поддержку клиентов и торговые решения», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

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