BLUETTI и программа ООН-Хабитат налаживают партнерство для поддержки чистой энергетики и устойчивого развития во всей Африке 

Компания BLUETTI, лидер в области решений для хранения чистой энергии, установила стратегическое партнерство с Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) на 12-м Всемирном форуме городов (WUF12), который прошел в Каире. Это стратегическое сотрудничество направлено на ускорение внедрения чистой энергетики и устойчивого развития в Африке.

Форум WUF12 на тему «Все начинается дома: локальные действия для формирования устойчивых городов и сообществ», освещает неотложные местные действия, необходимые для решения таких проблем, как доступность жилья, изменение климата, рост стоимости жизни и недостаток базовых коммунальных услуг. Эта тема тесно связана с миссией компании BLUETTI по повышению уровня жизни в мире с помощью устойчивой энергетики. Акцент на местные действия особенно актуален в Африке, где миллионы людей все еще не имеют надежного электроснабжения. Ограниченный доступ к энергии стесняет повседневную жизнь, препятствует образованию и возможностям трудоустройства, а также мешает ликвидировать нищету по всему континенту.

В ответ на эти вызовы компания BLUETTI и программа ООН-Хабитат подписали на форуме Меморандум о взаимопонимании (MOU) «Передача технологий» для ускорения внедрения технологий возобновляемых источников энергии в Африке. Основные инициативы в рамках этого Меморандума о взаимопонимании включают обучение электриков и предоставление образования в области чистой энергетики в рамках программы BLUETTI «Свет для африканских семей» (Lighting An African Family, LAAF). Развивая в сообществах навыки и знания, компания BLUETTI и программа ООН-Хабитат стремятся дать африканским сообществам возможность внедрения устойчивой энергетики и повышения надежности местных источников энергии.

«Это сотрудничество с программой ООН-Хабитат представляет собой важную веху в нашей миссии по поддержке устойчивого развития всех регионов Африки, — сказал Литинг Хуанг (Liting Huang), менеджер программы LAAF. — С 2021 года наша программа LAAF обеспечила более 15 000 не подключенных к энергосистеме семей солнечной энергией. В настоящее время мы планируем обеспечить комплексное обучение 30 000–50 000 жителей и студентов в странах Африки южнее Сахары. Мы рады расширить эти усилия, чтобы поднять уровень жизни еще большего числа сообществ за счет возобновляемых источников энергии и образования».