Более 50 пунктов для сбора подарков участникам СВО к 23 Февраля будет работать в столице

Посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями примут в «Домиках добра» на площадках проекта «Зима в Москве», в штабах акции «Москва помогает» и волонтерских окружных центрах.

С 10 по 23 февраля в столице пройдет акция по сбору подарков для участников специальной военной операции. Каждый желающий может поздравить их с Днем защитника Отечества. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями примут более чем в 50 городских пунктах. Это “Домики добра” на площадках проекта “Зима в Москве”, штабы акции “Москва помогает” и волонтерские окружные центры», — отметила Наталья Сергунина.

Полезными подарками станут предметы личной гигиены (шампунь, мыло, гель для душа, дезодорант, средства для бритья, аксессуары для чистки зубов и влажные салфетки), а также теплые вещи (термобелье, шарфы, носки, стельки с подогревом, перчатки), чай и сладости.

Подготовить посылки к отправке помогут столичные волонтеры. Важно, чтобы все товары были новыми, упакованными и с бирками.

Пункты сбора подарков расположены во всех округах столицы. Полный список площадок можно найти на сайте акции.

Проект «Москва помогает» открылся в столице три года назад. За это время он объединил около 73 тысяч горожан и более 650 организаций. Военнослужащим и жителям новых и приграничных регионов отправлено свыше 4,5 миллиона единиц товаров.