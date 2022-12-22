Более 6000 автобусов Higer обслужили футбольный чемпионат в Катаре

18 декабря 2022 года в Катаре успешно завершился главный футбольный чемпионат. На международной арене Losail International Circuit аргентинские футболисты отмечали свою победу в Катаре на борту открытого автобуса, развевая национальным флагом и получая поздравления от толп болельщиков. Будучи настоящим чемпионом среди прогулочных автобусов, Higer Bus вместе с болельщиками со всего мира стал свидетелем славы и ликования победителей.

Двухэтажный автобус открытого типа KLQ6119GS был специально адаптирован к мероприятию компанией Higer Bus и национальной транспортной компанией Катара Mowasalat. На борту автобуса, украшенного из спрея цветами аргентинского флага и надписью «чемпионы», футболисты могли насладиться радостью победы и многочисленными поздравлениями от болельщиков.

Рыночная доля пассажирских автобусов Higer на рынке Катара уже превышает 80%. В течение почти одного месяца более 6000 автобусов Higer были основным видом транспорта для болельщиков и журналистов со всего мира для поездок на стадионы. Из них более 2000 автобусов обеспечивали специальное линейное сообщение для мероприятия, а более 200 автобусов класса «люкс» длиной 12 метров обеспечивали сообщение между Саудовской Аравией и Катаром в обоих направлениях.

Согласно статистическим данным, начиная со старта мероприятия и заканчивая шествием чемпионов, автобусы Higer Bus перевозили в среднем около 200 тысяч пассажиров в день и около 250 тысяч болельщиков в часы пиковой нагрузки, что стало новым рекордом в 6 миллионов пассажиров в течение всего процесса. Заместитель директора Отдела обслуживания зарубежных клиентов компании Higer Bus Цай Тефэн (Cai Tiefeng) заявил, что работа по гарантийному обслуживанию этого мероприятия установила новый рекорд для сегмента зарубежного обслуживания Higer по параметру числа автомобилей , размера сервисной команды, а также численности персонала и материальных ресурсов.

Благодаря надежному качеству и эффективному обслуживанию автобусы «сделано в Китае», представленные компанией Higer Bus, вновь прошли проверку на международной арене. Удобство и эффективность двустороннего сообщения также заслужили множество похвальных отзывов со стороны болельщиков и местных клиентов по всему миру.

«Эти автобусы для проведения мероприятий отличаются превосходными эксплуатационными характеристиками и работают бесшумно и гладко. В нашей стране тоже очень много автобусов Higer, а продукция, производимая в Китае, пользуется большой популярностью», — заявил один из камерунских болельщиков.

«Я управляю автобусом Higer с Азиатских игр в Дохе в 2006 году. Это стабильный автобус, а его удобная конструкция обеспечивает лучшее качество вождения, — заявил водитель автобуса из Mowasalat. —

В ходе мероприятия автобусы Higer также служили в качестве транспортных средств для поездок на работу и в качестве шатлов для журналистов и завоевали признание со стороны международных СМИ с «нулевым количеством жалоб»». Если говорить о конкуренции среди автобусов, то бренд Higer Bus, который в последние годы успешно стартовал на престижных рынках Великобритании, Кореи, Израиля, Италии, Болгарии и Ирландии, станет главным кандидатом на победу.

Лучше Higer, лучше вместе. Higer Bus влюбляет мир в «сделано в Китае». В то же время бренд активно интегрируется в глобальную отраслевую цепочку, инновационную цепочку и производственно-сбытовую цепочку, вступая вместе с другими китайскими производителями автобусов на новый путь к освоению глобальных рынков.