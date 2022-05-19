Российские ученые исследовали разнообразие фауны близ обогатительного комбината «Норникеля» в Забайкалье

Руководство российского горно-металлургического гиганта заинтересовано в получении достоверных и объективных данных о состоянии экологии на территориях своего присутствия. Именно поэтому в качестве исследовательских площадок для стартовавшей в марте 2022 года Большой научной экспедиции «Норникелем» были предложены самые разные производственные объекты ГМК — разведочные, добычные, транспортно-логистические и энергетические структуры Норильского, Кольского и Забайкальского дивизионов компании. К настоящему моменту исследованием охвачен один из трех запланированных для изучения биоразнообразия участков — в окрестностях Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае.

«Норникель» принципиально взаимодействует с научным сообществом на принципах доверия и открытости. Перед учеными поставлен ряд очень непростых задач. Во-первых, необходимо изучить сегодняшнее состояние биоразнообразия в зонах исследования. Во-вторых, определить те основные виды, которые являются индикаторами качественного состояния изучаемой экосистемы. И самое главное — выявить негативные факторы, представляющие угрозу биоразнообразию от производственной деятельности ГМК. Над выполнением этих задач с начала весны работают специалисты сразу нескольких подразделений РАН, в том числе Института почвоведения и агрохимии, Института систематики и экологии животных, Центрального сибирского ботанического сада, Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» и другие.

В изучении биоразнообразия близ Быстринского ГОКа, в частности, принимают участие сотрудники читинского Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. «Мы очень тщательно подходим к планированию маршрутов, заранее выставляя точки на карте. Они должны равномерно пролегать по всей территории Быстринского ГОКа и его окрестностям, но не находиться в непосредственной близости к действующим дорогам или рекам. Мы проходим маршруты протяженностью от 5 до 15 километров, учитывая по пути не только зверей, но и птиц», — отметил эксперт читинской научной организации Юрий Баженов. Ученый добавил, что в исследуемом Газимуро-Заводском районе более всего распространены такие охотничьи виды млекопитающих, как заяц-беляк, косуля, из тетеревиных птиц – рябчик и глухарь. Всего же на маршрутах встречены 18 видов птиц. Однако летом видовое разнообразие животных существенно богаче.

Пока учеными охвачено 80 километров маршрутов, с наступлением тепла зона исследования будет существенно расширена. Но уже сейчас с уверенностью можно говорить о богатстве местной фауны: в районе Быстринского ГОКа исследователи установили обитание 21 видов млекопитающих, включая волка, лисицу, колонка, соболя, горностая, зайца-беляка, белку и даже некоторых редких охраняемых животных. Но более всего членов экспедиции порадовало обилие в этих местах сибирских косуль — причем даже в непосредственной близости от комбината. «Сибирская косуля является наиболее многочисленным охотничьим видом на всех маршрутах, поэтому служит индикатором воздействия комбината на животных. При сравнении показателей плотности косули в различных зонах воздействия мы не увидели значительной разницы по этому показателю. Косуля комфортно себя чувствует на всех маршрутах вокруг Быстринского ГОК», — заявил заведующий лабораторией Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов. По мнению исследователей, высокая численность этого вида четко говорит о низком влиянии ГОКа на здешнюю природу.

В «Норникеле» уверены, что совместная работа бизнеса и науки, построенная на принципах открытости и прозрачности, позволит не только использовать самые современные решения в работе компании, но внести посильный вклад в защиту природы Русского Севера. Компания, возглавляемая Владимиром Потаниным, в очередной раз доказывает, что улучшение экологической ситуации в регионах присутствия является одним из ее ключевых приоритетов.

В дальнейшем участникам экспедиции предстоит осуществлять полевые исследования наземных и водных экосистем, которые будут включать в себя не только визуальные наблюдения, но также отбор проб, проведение физического, химического и физико-химического анализов. Результаты этой научной экспедиции станут базой для создания программ мониторинга и сохранения биологического разнообразия. Для «Норникеля» же актуальные данные о текущем состоянии экологии в регионах присутствия необходимы для дальнейшей минимизации негативного воздействия на природу. Компания получит возможность оценить комплексное влияние своих предприятий на биоразнообразие в Арктической зоне, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае.