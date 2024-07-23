Новый способ проверить орфографию обнаружен в «Р7-Офис»

Как выяснилось, чтобы включить автоматическую проверку орфографии, достаточно выполнить два шага.

Сначала необходимо выбрать язык документа. Для этого внизу окна, в строке состояния надо нажать на значок с пиктограммой земного шара. Во всплывающем окне следует выбрать нужный язык и нажать «OK». Выбранный язык будет применен ко всему документу.

Затем следует активировать автоматическую проверку правописания. Для этого в строке состояния надо нажать на значок с пиктограммой из букв АБВ и галочки. Есть и второй способ, как включить проверку орфографии. Для этого надо на верхней панели инструментов открыть вкладку «Файл», выбрать опцию «Дополнительные параметры», поставить галочку рядом с опцией «Проверка орфографии» и нажать кнопку «Применить». Слова, написанные с ошибками, будут подчеркнуты красной чертой.

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