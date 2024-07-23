Новый способ проверить орфографию обнаружен в «Р7-Офис»

Технологии
23 июля 2024

Как выяснилось, чтобы включить автоматическую проверку орфографии, достаточно выполнить два шага. 

Сначала необходимо выбрать язык документа. Для этого внизу окна, в строке состояния надо нажать на значок с пиктограммой земного шара. Во всплывающем окне следует выбрать нужный язык и нажать «OK». Выбранный язык будет применен ко всему документу.

Затем следует активировать автоматическую проверку правописания. Для этого  в строке состояния надо нажать на значок с пиктограммой из букв АБВ и галочки. Есть и второй способ, как включить проверку орфографии. Для этого надо на верхней панели инструментов открыть вкладку «Файл», выбрать опцию «Дополнительные параметры», поставить галочку рядом с опцией «Проверка орфографии» и нажать кнопку «Применить». Слова, написанные с ошибками, будут подчеркнуты красной чертой.

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Спорт

МОК призывают отказаться от спонсорства производителей газировки — Vital Strategies

Спорт

Hisense вместе с Safe-Hub Berlin организовали инклюзивные просмотры матчей UEFA EURO 2024

Культура

Китай и Казахстан сняли фильм в честь саммита ШОС 2024 года

Москва

Около 900 заявок поступило на конкурс грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО