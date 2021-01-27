Бренд DELTA Battery представил новый аккумулятор DELTA LFP Frost, который может работать при температуре от -50 °

Федеральная дистрибьюторская сеть ENERGON представила аккумуляторы для складской техники – Delta LFP Frost.

Это литий-ионная батарея предназначена для работы с пищевой продукцией: внутри холодильных камер и на складах глубокой заморозки, при разгрузке-погрузке товаров FMCG на улице, в осеннее и зимнее время года. Данное решение особенно востребовано для северных регионов России, где продолжительность зимы составляет более 150 дней в году.

Delta LFP Frost имеет уникальный синий цвет корпуса и позволяет эксплуатировать технику при температуре окружающего воздуха до -50 ° С, что расширяет диапазон работы при низких температурах.

На внутреннюю поверхность корпуса батареи Delta LFP Frost нанесен фольгированный изолон толщиной от 10 мм, который позволяет активно удерживать тепло внутри корпуса, а электрические пластины с подогревом позволяют обеспечить комфортную температуру для работы литий-ионных элементов.

В случае образования конденсата на компонентах батареи при резком перепаде температур конструкция батареи предусматривает технологические отверстия для отведения образовавшейся влаги из корпуса аккумулятора. Также вся электроника обработана специальным лаком с функцией защиты от окисления.

Вне зависимости от температуры окружающей среды внутри аккумуляторной батареи создается собственный микроклимат — в диапазоне от 10 до 20 ° С. Таким образом, заряд аккумуляторной батареи можно проводить внутри морозильной камеры — нет необходимости перегонять технику в зарядную комнату.

Литий-ионная батарея Delta LFP Frost – идеальное решение для продуктовых складов, которые работают при отрицательных температурах. Также все АКБ DELTA LFP предусматривают функцию удаленного мониторинга для оптимизации работы складской техники.

Решение хорошо зарекомендовало себя на складах глубокой заморозки. Такие склады есть практически у всех FMCG лидеров рынка: X5 Retail Group, «Магнит» и др.

1 акб DELTA Frost позволяет заменить до 3-4 единиц свинцово-кислотных аккумуляторов: не теряет емкость при отрицательных температурах, заряжается за 1 — 2 часа, не выезжая из холодильной камеры, позволяет удаленно оптимизировать работу техники и операторов.