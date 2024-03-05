Bybit представила программу кэшбэка по фиатным транзакциям

Технологии
5 марта 2024

Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж мира по объему торгов, представила программу кэшбэка по фиатным транзакциям Fiat Cashback Splash. Fiat Cashback Splash — часть миссии Bybit по превращению в мировой криптоковчег, прокладывающий путь к новой финансовой системе.

«Мы постоянно стремимся расширять возможности наших пользователей, и Fiat Cashback Splash — наша новая задумка, которая сделает их опыт более приятным, — сказал Ben Zhou, Bybit’s co-founder and CEO. — Fiat Cashback Splash — это наш способ поблагодарить как действующих, так и новых членов нашего сообщества за их доверие и поддержку».

Акция проходит в первую неделю каждого месяца, и любой из 20 миллионов пользователей Bybit, который внесет на депозит фиатные средства в этот период, получит вознаграждение. Новые пользователи, совершающие фиатную транзакцию стоимостью $100 через депозит или покупку в один клик, получат в виде кэшбэка до $10 за комиссию по этой транзакции. Действующие пользователи Bybit, совершающие фиатную транзакцию на сумму от $500, получат кэшбэк в размере $5.

Крупные игроки, пополняющие депозит на сумму от $5.000, получат от Bybit купон на покупку криптовалюты на сумму $30 как расширение горизонта для инвестиций.

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г.

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