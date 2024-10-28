Bybit проведет конкурс WSOT Copy Trading Fest с призовым фондом 100 000 USDT

Технологии
28 октября 2024

Bybit, вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, объявлила о проведении конкурса копитрейдинга WSOT Copy Trading Fest с призовом фонде размером 100 000 USDT. Мероприятие, которое продлится до 31 октября 2024 года, предлагает участникам возможность продемонстрировать свои знания и опыт или воспользоваться стратегиями ведущих трейдеров.

Международный конкурс World Series of Trading (WSOT) 2024  станет пятым главным мероприятием Bybit в области торговли криптовалютами, которое собирает вместе глобальных трейдеров.  

Выберите свою роль: решите, будете вы лидером в качестве трейдера Master Trader или будете копировать сделки в роли Follower.

Выполните критерии участия: обеспечьте минимальный объем торговли в размере 50 000 долларов США в период проведения мероприятия, чтобы претендовать на призы.

Накапливайте PnL: как реализованная, так и нереализованная прибыль учитывается в вашем рейтинге лидеров.

Все призы будут зачислены в центр вознаграждений Bybit Rewards Hub в течение 10 дней после окончания мероприятия.

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