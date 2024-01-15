Bybit Web3 представил платформу NFT Pro

Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, объявила, что ее подразделение Web3 открывает NFT Pro, революционную платформу, которая делает увлекательный мир NFT доступным и выгодным для каждого. Обладая одной из самых крупных и разнообразных коллекций в мире, платформа Bybit NFT Pro упрощает анализ NFT и дает возможность пользователям целостно ориентироваться в постоянно меняющейся экосистеме Web3.

«Мы рады объявить об открытии платформы NFT Pro в качестве краеугольного камня нашей миссии революционно изменить открытость в Web3, — говорит Ben Zhou, соучредитель и CEO компании Bybit. — Технология Web3 должна создавать возможности, а не эксклюзивность. Платформа NFT Pro приветствует всех, от опытных коллекционеров до любопытствующих новичков, и предлагает присоединиться к нам в формировании будущего, в котором каждый может владеть частичкой метавселенной».

Платформа NFT Pro выступает мостом между технологиями Web2 и Web3. Пользователи получают эксклюзивный ранний доступ к NFT-сотрудничеству с мировыми музыкантами, художниками, спортсменами и знаковыми деятелями культуры за счет специализированных фирменных магазинов NFT и эксклюзивных выпусков. Этот мост не только открывает двери для фанатов и коллекционеров, но также раскрывает известным личностям потенциал Web3.

Платформа NFT Pro целостно интегрируется с разными рынками NFT, позволяя покупать токены NFT непосредственно на платформе. Она также позволяет исполнять и поддерживает одновременные ожидающие исполнения заказы на разных платформах, обеспечивая наших пользователей конкурентным преимуществом на динамичном рынке NFT.

Обрабатывая транзакции с беспрецедентной скоростью, платформа NFT Pro устанавливает новую планку для платформ NFT. Оптимизация объема локальных данных на платформе NFT Pro способствует целостно эффективному и более слаженному трейдингу.

Платформа Bybit NFT Pro представляет интеллектуальный сравнительный выбор рынка. Пользователи получают выгоду от более конкурентного уровня сборов и более высокой скорости транзакций, что делает их трейдинг более экономичным и эффективным.

Платформа NFT Pro гордится широким спектром востребованных активов NFT, включая «голубые фишки» и трендовые проекты Ethereum (ETH). При этом скорость превосходит большинство конкурентов на рынке. Мы впечатляем синхронизацией и запуском новых активов на нашей платформе всего за 1 минуту, что является выдающимся показателем.

Платформа NFT Pro приветствует активное участие, вознаграждая пользователей баллами за каждую покупку и продажу NFT.