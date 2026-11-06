Компания Roborock представила Saros 20 Flow: ультратонкий робот-пылесос с преодолением порогов до 8,8 см и мощностью всасывания до 36 000 Па

Компания Roborock представила Saros 20 Flow – ультратонкий робот-пылесос высотой 8,98 см, мощностью всасывания до 36 000 Па и преодолением двухуровневых порогов высотой до 8,8 см. Модель оснащена системой HyperForce с цифровым двигателем, технологией самоочистки под давлением SpiraFlow 2.0 и системой AdaptiLift Traverse 3.0. Благодаря интеллектуальной навигации и автоматизированному обслуживанию устройство адаптируется к различным условиям уборки и помогает поддерживать чистоту с минимальным участием пользователя.

Система влажной уборки SpiraFlow 2.0 непрерывно подает чистую воду под давлением через 16 отверстий, благодаря чему моющий валик постоянно промывается во время уборки. Он вращается со скоростью до 240 оборотов в минуту и плотно прижимается к полу с усилием до 15 Н. Это помогает эффективнее удалять липкие загрязнения, следы обуви и лап домашних животных, а также пролитые жидкости.

Моющий валик шириной 270 мм изготовлен из антибактериального материала высокой плотности. Его конструкция помогает уменьшить количество воды, остающейся на полу после уборки.

Робот распознает тип напольного покрытия с помощью RGB-камеры на базе ИИ и автоматически регулирует подачу воды. Для деревянных полов предусмотрен специальный режим, который оптимизирует расход воды и помогает уменьшить количество разводов.

При обнаружении ковра робот поднимает моющий валик на высоту до 15 мм, помогая предотвратить их намокание. Пользователь может настроить стратегию уборки ковров в приложении Roborock.

Новая док-станция RockDock автоматически промывает моющий валик горячей водой температурой до 100 °C. Чистая вода подается для очистки валика, а использованная собирается отдельно, что помогает поддерживать гигиеничность системы влажной уборки. Эффективность удаления бактерий достигает 99,99%, а расход воды сокращается на 10%.

После уборки валик и основание док-станции сушатся теплым воздухом при температуре до 63 °C. Станция также автоматически дозирует моющее средство и пополняет запас воды в роботе. Система контролирует степень загрязнения и при необходимости увеличивает продолжительность промывки или запускает дополнительную влажную уборку.

Автоматическая выгрузка мусора обеспечивает до 65 дней работы без ручного очищения пылесборника.

Система HyperForce с цифровым двигателем обеспечивает мощность всасывания до 36 000 Па. Робот эффективно собирает пыль, волосы и шерсть с твердых покрытий и ковров.

Защиту от наматывания волос обеспечивает основная щетка DuoDivide и двойные поднимающиеся боковые щетки. Конструкция предотвращает наматывание волос и шерсти, что позволяет сократить необходимость ручной очистки щеток и особенно удобно для владельцев домашних животных.

Система AdaptiLift® Traverse 3.0 помогает роботу преодолевать двухуровневые пороги высотой до 8,8 см*. Подъемный механизм координирует движение колес и корпуса, позволяя устройству самостоятельно перемещаться между комнатами и преодолевать сложные переходы между напольными покрытиями.

Высота корпуса составляет всего 8,98 см. Система навигации RetractSense оснащена выдвижным лидаром: на открытых участках он обеспечивает круговое сканирование на 360° и построение карты помещения, а при движении под низкой мебелью автоматически убирается внутрь корпуса. Дополнительный задний обзор с углом охвата 100° помогает роботу ориентироваться в ограниченном пространстве.

Боковая щетка с функцией реверса увеличивает охват углов, а моющий валик с адаптацией к краям выдвигается на расстояние до 44 мм. Боковой источник структурированного света VertiBeam помогает точнее обнаруживать стены, мебель, пороги, края ковров и низкие препятствия.

Аккумулятор емкостью 6400 мА·ч обеспечивает уборку площади до 200 м². Полная зарядка занимает около 150 минут. Интеллектуальная система зарядки позволяет возобновлять уборку раньше, если для завершения текущего цикла не требуется полный заряд.

RGB-камера помогает роботу распознавать типы загрязнений и автоматически выбирать подходящую стратегию уборки. При обнаружении сухого мусора робот может увеличить мощность всасывания, а при обнаружении жидкости – переключиться на влажную уборку.

Робот также умеет убирать за шторами и мягкими перегородками после их маркировки в приложении Roborock, а при необходимости возвращается к участкам, которые ранее были заняты людьми или домашними животными. Через приложение можно управлять устройством и настраивать сценарии уборки для разных комнат и покрытий.

Есть возможность видеозвонков в реальном времени, двусторонней голосовой связи и наблюдения за домашними питомцами. Устройство также поддерживает интеграцию с голосовым ассистентом Алисой. Roborock Saros 20 Flow в продаже в России с октября 2026 года.