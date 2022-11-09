CCTV+: Среди гор и рек

Лушань — это, пожалуй, любимая гора китайских поэтов и писателей. На ее вершину за всю историю поднялось более 3000 знаменитых литераторов, оставивших десятки тысяч стихов. Каждая из этих работ придает этой горе особый шарм. Для разных людей Лушань значит что-то особенное.

В 726 году поэт Ли Бай, которому тогда было 26 лет, впервые поднялся на вершину Лушань. В его глазах Лушань была величественной, красивой и романтичной. В 750 году, 24 года спустя, Ли Бай снова поднялся на вершину этой горы. В одной из своих самых известных поэм он написал, что «сорок девять лет прошли и больше никогда не вернутся. Бурные чувства становятся естественными и неудержимыми, несмотря на кардинальные перемены в мире». В этот момент окутанное туманом море из облаков и лесов на горе Лушань избавило его от страха старости и привязанности к светскому миру. В 760 году Ли Бай посетил Лушань в пятый и последний раз. Лушань — это тихая гавань, место для заживления душевных ран и надежное пристанище. Не важно, когда и как именно, вы всегда найдете на Лушани душевный покой.

В провинции Цзянси множество таких же чарующих гор, озер и рек, как Лушань, например величественные горы Вугуншань, крутая гора Саньциншань и многоликая гора Линшань. В озеро Поянху впадает более 3000 ручьев и пять больших рек, что наполняет Цзянси жизнью — здесь резвится в воде рыба, порхают крыльями птицы и распевают песни рыбаки. Море облаков, утренние лучи солнца, радуги, зеленые холмы, весенние леса и скалы — все это наполнено на этой земле человеческими духами уже не одно тысячелетие.