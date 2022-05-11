CGTN: Китай подчеркивает необходимость повышения стабильности в эпоху нестабильности

В понедельник Китай подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения большей стабильности и уверенности в эпоху нестабильности и преобразований, учитывая продолжающиеся комплексные изменения в международной обстановке и заметный рост трудностей и вызовов для глобальной безопасности и развития.

В ходе виртуальной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Председатель КНР Си Цзиньпин призвал обе страны к совместной работе по поддержанию прочных и стабильных отношений в целях существенного содействия миру и спокойствию во всем мире.

Это обращение прозвучало после того, как Си Цзиньпин призвал ЕС сотрудничать с Китаем по внесению стабилизирующих факторов в неспокойный мир во время виртуальной встречи с лидерами ЕС 1 апреля.

В ходе переговоров в понедельник Си Цзиньпин заявил, что для Китая и Германии как крупных влиятельных стран особенно важно поддерживать основательный и устойчивый рост двусторонних связей и лучше использовать стабилизирующую, конструктивную и направляющую роль этих отношений.

По словам Си Цзиньпина, обе страны должны придерживаться принципа диалога и сотрудничества в своих отношениях и эффективно использовать механизмы двустороннего диалога и сотрудничества.

Он также заявил, что обе стороны могут вести диалог в таких областях как изменение климата, макроэкономическая политика, финансовая стабильность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и стабильность производственно-сбытовых цепочек.

По словам китайского президента, Китай и Германия также должны использовать потенциал для сотрудничества в области новых технологий, включая защиту окружающей среды, торговлю услугами, искусственный интеллект и цифровизацию.

Си Цзиньпин считает, что обе стороны должны выступать за подлинный принцип многосторонних отношений, поддерживать справедливость и законность в отношениях между народами, содействовать открытой мировой экономике и сделать глобальное развитие более сбалансированным, скоординированным и всеобъемлющим.

Шольц отметил очень хорошее развитие отношений между Германией и Китаем в последние годы и призвал обе стороны продолжать эту добрую традицию и поддерживать хорошую динамику двусторонних отношений.

По словам немецкого лидера, обе страны будут вести диалог по вопросам поддержания стабильных глобальных производственно-сбытовых цепочек, координации макроэкономической политики и другим вопросам, а также активизировать сотрудничество в широком спектре областей, включая торговлю и инвестиции, изменение климата и борьбу с COVID-19.

Он добавил, что Германия приветствует приверженность Китая расширению открытости, которая принесет стране больше возможностей.

Китай и Германия, которые теперь являются полноценными стратегическими партнерами, в октябре отпразднуют 50-летие установления дипломатических связей.

Си Цзиньпин подчеркнул, что между Китаем и ЕС существует взаимовыгодное всеобъемлющее стратегическое партнерство и что обе стороны имеют гораздо больше общих интересов, чем разногласий.

Он вновь заявил, что Китай поддерживает стратегическую автономию ЕС.

«Китайско-европейские отношения не направляются, не подчиняются и не контролируются какой-либо третьей стороной», — заявил Си Цзиньпин, отметив, что обе стороны должны следовать этому стратегическому консенсусу в долгосрочной перспективе.

Перед лицом геополитических кризисов Китай и ЕС должны поддерживать диалог и сотрудничество и компенсировать сложные изменения в международном ландшафте стабильностью китайско-европейских отношений.

Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Германия сыграет позитивную роль в планомерном и устойчивом развитии отношений между Китаем и ЕС.

Шольц, со своей стороны, заявил, что Германия готова к укреплению связей и координации с Китаем в деле обеспечения многосторонних отношений и к стимулированию устойчивого развития отношений между Европой и Китаем.

Что касается ситуации в Украине, Си Цзиньпин заявил, что Китай использует свои методы для содействия миру и ослабления напряженности.

По его словам, украинский кризис вновь поставил европейскую безопасность на перепутье, добавив, что важно приложить все усилия для предотвращения обострения или увеличения конфликта до точки невозврата.

Китайский лидер призвал европейскую сторону продемонстрировать историческую ответственность и политическую мудрость, учитывать долгосрочную стабильность Европы и содействовать ответственному решению.

«Безопасность Европы должна оставаться в руках самих европейцев», — заявил он.

Китай неоднократно заявлял, что поддерживает Европу в ее позитивной роли в содействии мирным переговорам и создании в конечном итоге сбалансированной, эффективной и устойчивой европейской архитектуры безопасности.