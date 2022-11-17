CGTN: Китай призвал G20 к «инклюзивному, выгодному и устойчивому» глобальному развитию

Международное сообщество ожидает от лидеров 20 крупнейших экономик мира, собиравшихся на Бали, Индонезия, активизации усилий по решению множества насущных общих проблем и определению пути к глобальному восстановлению и общему развитию.

Выступая во вторник на 17-м саммите G20, председатель КНР Си Цзиньпин призвал всех членов G20 взять на себя ответственность, «как крупнейшие международные и региональные игроки», для ответа на вопрос нашего времени — «что не так с этим миром, и что нам с этим делать».

Совместная работа над тем, чтобы сделать глобальное развитие более «инклюзивным, выгодным и устойчивым», — вот решение, предложенное Китаем.

Какое глобальное развитие необходимо

В состав «Большой двадцатки» входят крупнейшие промышленно-развитые и развивающиеся страны мира, на долю которых приходится более 80% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), более 75% международной торговли и около 2/3 населения планеты.

Ввиду срочной необходимости надежного, хорошо организованного и сбалансированного коллективного глобального реагирования на различные глобальные вызовы председатель КНР подчеркнул, что глобальное развитие должно быть более инклюзивным.

«Солидарность — это сила, а разделение ни к чему не ведет. Живя в одной глобальной деревне, мы должны поддерживать друг друга перед лицом рисков и проблем», — заявил он.

Отметив, что глобальное развитие должно быть выгодно всем, он подчеркнул, что развитие реально только тогда, когда все страны развиваются вместе, а модернизация не является привилегией какой-либо одной страны.

В связи с тем, что экономическая глобализация переживает период турбулентности, а мировая экономика находится под угрозой рецессии, он также подчеркнул важность содействия устойчивому глобальному развитию.

«Мы должны всегда помнить о трудностях, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и учитывать их интересы. Китай поддерживает вступление Африканского союза в G20», — заявил он.

Что Китай сделал для содействия глобальному развитию

В 2021 году среди стран «Большой двадцатки» на долю Китая приходилось 21% ВВП, 18% торговли и 29% населения. Китай принимает активное участие в международном экономическом сотрудничестве и глобальном экономическом управлении, а также сотрудничает с другими сторонами в целях стимулирования устойчивого, сбалансированного и инклюзивного глобального роста.

За последние два года Пекин предложил две крупные инициативы: Глобальную инициативу в области развития (GDI) и Глобальную инициативу в области безопасности (GSI), которые получили одобрение во всем мире.

Инициатива GDI направлена на удовлетворение долгосрочных целей и насущных потребностей общего развития мира, формирование международного консенсуса по вопросам содействия развитию, создание новых движущих сил глобального развития и содействие всеобщему развитию и прогрессу всех стран.

По словам китайского президента, в течение одного года к Группе друзей GDI присоединились более 60 стран.

Китай учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг, представил 15 проектов в рамках «Программы действий G20 по активному и инклюзивному восстановлению» и принял участие в пяти других проектах в рамках этой программы, заявил Си Цзиньпин.

Поскольку инициатива GSI поддерживает «концепцию общей, всеобъемлющей, коллективной и устойчивой безопасности», он подчеркнул важность разрешения конфликтов путем переговоров и урегулирования споров посредством консультаций, а также поддержки любых усилий, способствующих мирному урегулированию кризисов.

Отметив, что продовольственная и энергетическая безопасность является наиболее насущной проблемой глобального развития, Си Цзиньпин указал, что первопричиной продолжающихся кризисов является не производство или спрос, а нарушение цепочек поставок и международного сотрудничества.

В этом году Китай вместе с шестью партнерами, включая Индонезию и Сербию, выдвинул Инициативу международного сотрудничества в области устойчивых и надежных цепочек промышленного производства и поставок, сказал Си Цзиньпин, рассказывая о вкладе Китая в глобальную продовольственную и энергетическую безопасность на протяжении многих лет.

Он добавил, что Китай присоединился к другим странам, призывающим к созданию Глобального партнерства по сотрудничеству в области экологически чистой энергетики, и выдвинул Инициативу международного сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности в рамках G20.

Президент также заявил членам «Большой двадцатки», что Китай будет и дальше стремиться содействовать национальному возрождению на всех фронтах на китайском пути к модернизации.

В прошлом месяце 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая определил цели, задачи и руководящие принципы политики партии и страны на ближайшие пять лет и последующий период.

«Продвижение Китая по пути модернизации даст миру больше возможностей, придаст импульс международному сотрудничеству и внесет больший вклад в развитие человечества», — завершил свою речь Си Цзиньпин.