CGTN: Китай за принятие «Программы сохранения биоразнообразия на период после 2020 года»

В субботу в Монреале (Канада) завершилось заседание высокого уровня в рамках второй части 15-го совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС15).

Встреча сыграла очень важную роль в продвижении переговорного процесса в рамках КС15, заявил Хуан Жуньцю (Huang Runqiu), министр экологии и окружающей среды Китая и председатель КС15.

«Возглавив КС15, Китай продолжит играть свою роль в обеспечении синергии всех сторон, устранении пробелов и достижении консенсуса для выработки амбициозной, реалистичной и сбалансированной рамочной программы, которую ожидает международное сообщество», — добавил он.

«Мы должны сотрудничать, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование человека и природы, построить сообщество всего живого на Земле и создать чистый и прекрасный мир для всех нас», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в четверг на церемонии открытия заседания высокого уровня.

По словам г-на Хуана, выступление Си Цзиньпина вдохновило участников переговоров. В общей сложности 190 участников внесли активный вклад в разработку глобальной рамочной программы сохранения биоразнообразия на период после 2020 года. Они выразили твердую политическую волю к ее принятию и осуществлению.

Китай поддерживает экологичное развитие и защиту биоразнообразия. «Мы нашли путь к защите биоразнообразия с китайской спецификой», — заявил Си Цзиньпин.

13 декабря Организация Объединенных Наций признала китайскую инициативу «Шань-Шуй» по восстановлению 10 миллионов гектаров экосистем по всей стране одним из 10 новаторских проектов по сохранению природы. Инициатива была признана флагманом мирового восстановления природы. Эта амбициозная инициатива объединяет 75 крупномасштабных проектов, от гор до устьев рек, в самой густонаселенной стране мира.

С начала 13-й пятилетки (2016–2020 гг.) Китай реализовал 44 проекта в рамках инициативы «Шань-Шуй», а также завершил работы по защите и восстановлению окружающей среды на площади более 3,5 миллионов гектаров.

Согласно официальному документу по сохранению биоразнообразия, с 2015 года Китай разработал 10 экспериментальных программ по созданию системы национальных парков на площади 2,2 млн гектаров. На этой территории охраняются различные виды, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как гигантские панды и тибетские антилопы. Кроме того, в Китае создано почти 10 000 природных заповедников, на которые приходится около 18% всей территории страны.

На сегодняшний день создано около 200 ботанических садов и 250 станций для спасения и размножения диких животных, в которых сохраняются около 23 000 видов растений и более 60 видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.

По словам Си Цзиньпина, в будущем Китай продолжит идти по пути экологичного развития и планировать его с учетом возможности гармоничного сосуществования человека и природы.