CGTN: Си Цзиньпин Байдену: нужно вернуть китайско-американские отношения на верный путь

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17 ноября 2022

Во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали, где собрались лидеры 20 крупнейших экономик мира, внимание мировой общественности привлекла личная встреча лидеров Китая и США.

В понедельник во второй половине дня председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели первые личные переговоры с момента вступления последнего в должность в январе 2021 года.

В своем вступительном слове Си Цзиньпин заявил Байдену, что с момента установления первого контакта и дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами до сегодняшнего дня прошло более 50 насыщенных событиями лет, с приобретениями и потерями, а также опытом и уроками.

«История — лучший учебник, — заявил Си Цзиньпин. — Мы должны воспринимать ее как зеркало и руководствоваться ей в будущем».

Китайский лидер заявил, что готов сотрудничать со своим американским коллегой, чтобы вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного роста на благо обеих стран и всего мира.

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Долгожданная встреча состоялась в период турбулентности в отношениях между Китаем и США.

По словам Си Цзиньпина, нынешнее состояние китайско-американских отношений не отвечает ни фундаментальным интересам обеих стран и их народов, ни ожиданиям международного сообщества.

Как лидеры двух крупнейших стран, мы должны играть ведущую роль, задать правильный курс для китайско-американских отношений и вывести их на восходящую траекторию, добавил он.

«Государственный деятель должен думать и знать, куда вести свою страну, — сказал президент Китая Байдену. — Он также должен думать и знать, как ладить с другими странами и остальным миром».

Отметив, что в сегодняшнем мире происходят великие перемены, подобных которым еще не было, Си Цзиньпин заявил, что человечество сталкивается с беспрецедентными проблемами.

«Мир ожидает, что Китай и Соединенные Штаты будут правильно строить свои отношения», — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны сотрудничать со всеми другими государствами, чтобы дать больше надежды на мир во всем мире, больше уверенности в глобальной стабильности и более мощный импульс общему развитию.

Байден, выступивший первым, заявил, что Соединенные Штаты и Китай могут найти пути для совместной работы по решению таких насущных глобальных проблем, как изменение климата и отсутствие продовольственной безопасности.

Встреча в понедельник стала шестым по счету разговором между двумя президентами.

Си Цзиньпин заявил, что, хотя два лидера поддерживали контакт с помощью видеоконференций, телефонных звонков и писем, это не может заменить личное общение.

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