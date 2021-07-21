Часть бывшей промзоны «Братцево» будет реорганизована по проекту «Индустриальные кварталы»

По проекту «Индустриальные кварталы» будет реорганизована часть бывшей промышленной зоны «Братцево», которая расположена на севере Москвы в районе Войковский. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 50 млрд рублей, будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь промзоны, подлежащая комплексному развитию в рамках проекта «Индустриальные кварталы», составит 22 га. Редевелопмент участка бывшей промышленной зоны «Братцево» позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции по новому объекту превысят 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект составит более 800 миллионов рублей в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2030 году. На этой территории рядом со станцией МЦК «Балтийская» собираются возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости», — рассказал заместитель Мэра.

Проект решения о комплексном развитии территории «Братцево» на севере столицы был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«По проекту будет построено 90 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Также инвестор возведет детский сад на 325 мест и школу, рассчитанную на 750 учеников. Проектом предусмотрено строительство спортивных объектов и площадок, оборудованных для занятий спортом на свежем воздухе и зданий общественно-делового назначения», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

Справочно:

Проект «Индустриальные кварталы» (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей в год. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы. В начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме были подписаны еще два договора о комплексном развитии территории «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино».