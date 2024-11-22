China Unicom Beijing и Huawei анонсировали первую в мире крупномасштабную интегрированную интеллектуальную сеть 5G-Advanced 

China Unicom Beijing и Huawei провели мероприятие «5G Capital уже в пути – осветим Пекин с 5G-Advanced», чтобы объявить о развертывании первой в мире крупномасштабной интегрированной интеллектуальной сети 5G-Advanced. Сеть поддерживает ведущий в мире интеллектуальный коммерческий комплекс 5G-Advanced с высоко- и низкочастотными интегрированными сетями на стадионе Workers’ Stadium. Кроме того, был установлен ориентир для первой в отрасли крупномасштабной 10-гигабитной сети 5G-Advanced с интегрированной связью «воздух-земля» в живописном районе Великой Китайской стены, создающей инновационную базу экономики на малых высотах. Эти разработки обеспечат лучший пользовательский опыт для пользователей в Пекине.

Стремясь к крупномасштабным эталонам сети 5G-Advanced, China Unicom Beijing и Huawei построили сверхбольшую коммерческую трехкомпонентную сеть 5G-Advanced (3CC), охватывающую стадионы, школы, живописные районы, станции метро, коммерческие районы, жилые районы и другие типы объектов в Пекине. Сеть обеспечивает полное покрытие 5G и 85% покрытие 5G-Advanced для района в пределах 4-й кольцевой дороги Пекина и Пекинского муниципального административного центра, эффективно поддерживая такие услуги, как иммерсивное видео, потоковое видео в формате UHD и облачные игры. Кроме того, компания China Unicom Beijing отремонтировала старые телефонные будки и подключила их к сети 5G-Advanced 3CC, что позволяет прохожим пользоваться навигацией и услугами такси или звонить в экстренные службы одним щелчком мыши, что приносит пользу бесчисленному количеству людей по всему городу.

China Unicom Beijing, Sinobo, GTVerse и Huawei создали ведущую в мире интегрированную сеть 5G-Advanced на стадионе Workers’ Stadium. Большое количество пунктов 5G-Advanced 3CC были развернуты как внутри, так и за пределами стадиона, что позволяет 10-гигабитной сети 5G-Advanced поддерживать самый широкий частотный диапазон в мире. Полевые тесты зафиксировали пиковую скорость нисходящей линии связи 11,2 Гбит/с, что позволило аудитории до 68 000 человек одновременно и без проблем просматривать видео 1080p. Между тем, пиковая скорость восходящей линии связи достигла 4 Гбит/с, что достаточно для поддержки таких услуг, как неглубокое сжатие UHD. Компания China Unicom Beijing также разработала инновационные методы с точки зрения Интернета транспортных средств (IoV), Интернета вещей (IoT) и сплит-рендеринга в расширенной реальности (XR), демонстрируя потенциал 5G-Advanced для расширения возможностей всех отраслей.

В живописном районе Великой Китайской стены правительство района Яньцин в Пекине и China Unicom Beijing совместно развернули 10-гигабитные базовые станции 5G-Advanced в масштабе. Это обеспечивает бесперебойное покрытие сети как на земле, так и в воздушном пространстве на малой высоте (ниже 300 метров). Интегрированное использование высоко- и низкочастотного спектра позволяет сети предоставлять детерминированные, высоконадежные и высококачественные услуги. Также поддерживаются усилия по изучению сценариев работы на малых высотах в сфере туризма, логистики, аварийно-спасательных работ и защиты живописных районов, повышая безопасность и развивая экономику на малых высотах.

Основываясь на своей платформе интеллектуальных операций 5G, компания China Unicom Beijing установила сквозной процесс самоподготовки для точек 5G-Advanced в облегченных сценариях, сократив время подготовки с нескольких дней до нескольких минут. Процесс подготовки не требует ручного вмешательства, что значительно снижает риски кибербезопасности. Кроме того, компания реализовала сквозную автоматическую оптимизацию базовых станций 5G-Advanced на основе данных об обслуживании пользователей, включая оптимизацию предоставления, услуг, итераций и проверок на основе искусственного интеллекта. China Unicom Beijing — первый в мире оператор, внедривший самообеспечение и самооптимизацию сети в облегченных сценариях. Он также развернул вычислительные мощности на базовых станциях для реализации распределенного управления на основе искусственного интеллекта, помогая создать цифровую и интеллектуальную экосистему, основанную на совместной работе в облаке.

Ян Лифан (Yang Lifan), заместитель генерального директора China Unicom Beijing, сказал: «Большая пропускная способность может быстро улучшить работу пользователей. Только предоставляя 10-гигабитные сетевые возможности, мы можем гарантировать гигабитный опыт для всех пользователей. На этот раз мы построили крупномасштабную интегрированную интеллектуальную сеть 5G-Advanced, чтобы обеспечить лучший опыт для всех пользователей China Unicom в Пекине. Мы уверены, что, основываясь на передовых технологиях Huawei и наших возможностях интеллектуальных операций, в будущем мы будем предоставлять пользователям в Пекине все более качественный сетевой опыт».

Ли Цзе (Li Jie), президент подразделения 5G & LTE TDD компании Huawei, сказал: «Поскольку проект 5G Capital вступает в свой пятый год, я горжусь тем, что новые решения Huawei 5G-AA помогли China Unicom Beijing сохранить свое глобальное лидерство в строительстве сетей 5G-Advanced, продемонстрированное крупномасштабным эталоном сетей 5G-Advanced, запущенным в начале этого года, и сегодняшним запуском первой в мире крупномасштабной интегрированной интеллектуальной сети 5G-Advanced. Huawei продолжит внедрять инновации и поддерживать China Unicom Beijing в создании инклюзивных и высококачественных сетей 5G-Advanced, чтобы использовать больше возможностей в эпоху мобильных сетей на основе искусственного интеллекта».