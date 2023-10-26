CoinEx и SlowMist объединяют усилия для укрепления кибербезопасности

CoinEx, глобальная криптовалютная биржа, обслуживающая более 5 миллионов пользователей по всему миру, объявила о новом стратегическом союзе с SlowMist, первоклассным и пользующимся доверием поставщиком услуг безопасности блокчейна, для дополнительного укрепления инфраструктуры безопасности и средств защиты платформы. Это сотрудничество строится на принципе CoinEx, который отдает приоритет безопасности и интересам пользователей при обеспечении беспроблемной торговли криптовалютой, с момента основания компании в 2017 году.

Улучшение существующей инфраструктуры безопасности

Интегрируя возможности и опыт компании SlowMist в сфере аналитики угроз безопасности блокчейна с платформой торговли криптовалютой CoinEx, это партнерство направлено на создание надежной защиты активов пользователя. Сейчас CoinEx и SlowMist будут уделять особое внимание борьбе с отмыванием денег. Кроме того, это партнерство позволит платформе CoinEx воспользоваться лучшими в отрасли возможностями для мониторинга, отслеживания активов и обмена знаниями, чтобы улучшить методы обеспечения безопасности. И что самое важное, позволит и далее демонстрировать непоколебимую приверженность CoinEx интересам пользователей и ориентированным на пользователя ценностям.

Создание комплексных услуг безопасности и инновационных продуктов

Компания SlowMist, основанная в 2018 году ветеранами отрасли, предлагает комплексный пакет услуг безопасности, включая программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег, аудит, мониторинг, аналитику угроз безопасности и консалтинг. Компания защищает крупнейшие платформы, выявляя риски и предоставляя индивидуальные решения. Кроме того, компания SlowMist разработала инновационные продукты для обеспечения безопасности блокчейна, а также обнаружила и раскрыла множество критических уязвимостей для повышения осведомленности в экосистеме. Специализированный опыт SlowMist укрепит защиту CoinEx и обеспечит целостную и безопасную торговлю криптовалютой.

Фокус на приверженность CoinEx безопасности платформы

Это сотрудничество знаменует текущие неослабевающие усилия CoinEx по оценке и обновлению протоколов безопасности. Под руководством SlowMist компания CoinEx внедрит программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег как основную цель на данный момент, наряду со строгим аудитом безопасности, отслеживанием угроз в режиме реального времени и круглосуточным реагированием на угрозы. Это позволит обмениваться опытом для непрерывного улучшения защиты от возрастающих рисков. В результате пользователи могут воспользоваться возможностями криптовалют с полной уверенностью.

Сотрудничая с такими партнерами, как SlowMist, компания CoinEx выстраивает все более безопасную и надежную экосистему для беспроблемной торговли криптовалютой. Вместе партнеры вносят вклад в устойчивый рост отрасли, чтобы пользователи по всему миру могли свободно исследовать Web3. С учетом того, что CoinEx предлагает свыше 700 валют и токенов и более 1100 торговых пар со 100%-ным резервированием, этот стратегический союз является примером приверженности CoinEx поддержке безопасности и удобства как основных ценностей. Предоставляя лучшую платформу, защищенную ведущими в отрасли протоколами безопасности, компания CoinEx стремится реализовать свое видение — доступ к криптовалютам для всех.