CoinEx предложила экстренную помощь пострадавшим от тайфуна Раи районам

Недавно на Филиппины обрушился тайфун Раи, и в качестве содействия в ликвидации последствий этого стихийного бедствия компания CoinEx предложила экстренную помощь пострадавшим от него районам. Раи принес сильные ветра, ливни и наводнения, став одним из мощнейших ураганов, атаковавших эту страну в 2021 году. 31 декабря 2021 года Филиппинский национальный совет по снижению риска и ликвидации последствий стихийных бедствий (NDRRMC) проинформировал о том, что в результате Раи пострадали 4,45 млн жителей страны и повреждено более 530 тысяч домов.

Компания CoinEx направила группы поддержки в три наиболее пострадавших района, а именно Южный Лейте, Себу и Негрос. Не жалея сил на содействие пострадавшим от стихийного бедствия жителям страны, компания CoinEx также внесла пожертвования на оказание экстренной помощи местным спасательным организациям. Каждая группа поддержки состояла из 20 человек. Вскоре после того, как Раи обрушился на страну, они подготовили и распределили соответствующие товары среди наиболее нуждающихся в них местных жителей.

6 и 8 января группы поддержки посетили местных жителей в районах, пострадавших от Раи, и распределили в общей сложности 300 комплектов продукции, включающих рис, лапшу, сардины, воду, хлеб, печенье и другие товары повседневного пользования. Помимо предоставления предметов первой необходимости, компания CoinEx также пожертвовала 10 тысяч долларов США на оказание экстренной помощи местным органам власти и прилагала все усилия для содействия ликвидации последствий этого стихийного бедствия в стране.

Помощь компании CoinEx в ликвидации последствий стихийного бедствия на Филиппинах в полной мере отражает ее миссию «Сделаем мир лучше благодаря блокчейну». Компания CoinEx всегда помнит о своей социальной ответственности, принимает активное участие в различных благотворительных инициативах и проводит благотворительные мероприятия по всему миру. CoinEx делает все возможное для того, чтобы вернуть свой долг обществу и протянуть руку помощи. Как одна из ведущих в мире платформ криптовалютного трейдинга, CoinEx продолжит совершенствовать свои продукты и предоставлять пользователям самые высококачественные услуги. В то же время она продолжит подавать позитивный пример и участвовать в очередных благотворительных мероприятиях. С целью вернуть свой долг обществу и своим пользователям по всему миру биржа будет стремиться взять на себя больше социальной ответственности, призывая большее число людей вносить свой вклад в благотворительность.