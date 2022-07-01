CoinEx устанавливает партнерские отношения с RLWC2021

Руководство чемпионата мира по регби 2021 (RLWC2021) объявило, что компания CoinEx становится его официальным партнером в качестве криптовалютной торговой платформы.

Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей. Компания CoinEx, девиз которой — «Упрощение криптовалютной торговли», предоставляет высокобезопасный, стабильный и эффективный сервис для своих трех миллионов пользователей по всему миру.

Это первый случай, когда Чемпионат мира сможет последовать примеру других видов спорта, имея криптовалютную компанию в качестве партнера, и компания Coinex имеет честь установить партнерские отношения с RLWC2021.

Глава компании CoinEx Хайпо Ян (Haipo Yang) заявил: «Мы по-настоящему восхищаемся тем, что представляет RLWC2021. Этот турнир даст широкие возможности выхода на новую аудиторию в спорте, и мы рады быть его частью в качестве партнеров.

Это будет первая крупная спонсорская деятельность, которую мы проводим, и мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы для достижения успеха для обеих сторон».

Глава компании RLWC2021 Джон Даттон (Jon Dutton) заявил следующее: «Недавно криптокомпании появились на рынке спонсорской поддержки спорта, и я рад тому, что мы смогли представить этот инновационный сектор на Чемпионате мира по регби.

CoinEx — транснациональная компания, и ее торговая платформа ориентирована на обеспечение безопасности, стабильности, профессионализма, что соответствует ценностям RLWC2021. Мы рады включить CoinEx в список наших партнеров и с нетерпением ожидаем начала совместной работы в рамках этого партнерства».

Чемпионат мира по регби RLWC2021 пройдет с 15 октября по 19 ноября 2022 года и станет первым чемпионатом RLWC, включающим соревнования для мужчин, женщин и спортсменов на инвалидных колясках в рамках одного турнира.