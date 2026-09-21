Мемориальной доской отметили вклад Юрия Лужкова в развитие сельского хозяйства

В одном из ведущих подмосковных агрохолдингов – «Дашковка» – открыли мемориальную доску в честь 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. В церемонии торжественного открытия приняли участие руководитель ЗАО «Дашковка» Виктор Иванович Таранин, председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Иванович Кашин и заместитель Председателя Московской областной Думы Александр Анатольевич Наумов.

Автор монумента – уроженец Серпухова скульптор Илья Вячеславович Дюков, преподаватель кафедры рисунка Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и член Московского Союза художников

Юрия Лужкова и «Дашковку» связывает многолетняя история сотрудничества. В начале 2000-х годов под руководством мэра Москвы была реализована программа по созданию агрохолдингов в Подмосковье и соседних областях ЦФО для обеспечения поставок сельхозпродукции в Москву. Самыми известными комплексами стали «Дашковка» и «Мосмедыньагропром». «Дашковка» быстро заняла первое место в России по производству овощей из открытого грунта, большая часть которых поставлялась в столицу. В 2002 году хозяйству присвоили звание «Поставщик продовольствия для нужд города Москвы».

Именно в «Дашковке» тестировалась новая технология выращивания кукурузы, предложенная Юрием Лужковым. Она состоит в том, что кукурузу сеют не прямо в землю, а сначала зерно помещают в биоконтейнеры – макрокапсулы, заполненные биокомпостом, торфом и другими питательными веществами. В этой защитной оболочке зерно не боится заморозков и быстрее прорастает.

Мемориальная доска стала вкладом агросектора Подмосковья в программу чествования 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, которое отмечается на государственном уровне в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина. По поручению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина сформирован Организационный комитет по подготовке и проведению празднования под председательством Министра культуры РФ О.Б. Любимовой. Утвержденный Организационным комитетом план основных мероприятий юбилейного года включает проекты, посвященные жизни и деятельности Ю.М. Лужкова, в Москве и регионах России и охватывает научное, образовательное, культурное, спортивное и общественное направления.