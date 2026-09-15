С момента своего создания «Центр социализации и содействия сотрудникам органов безопасности и спецслужб» (БФ СОБС)задумывался как площадка социализации и поддержки бывших сотрудников и их семей. Благодаря этому свыше 200 семей погибших получили санаторные путевки, около 150 детям помогли с летним отдыхом, записью в спортивные секции и их оплатой. СВО изменило жизнь людей и внесло коррективы в деятельность Центра.

Как отмечает руководитель Фонда Калитников В.С., ветераны остались верны присяге, добровольно вступили в ряды ВС РФ для защиты конституционных прав граждан на территориях ЛНР и ДНР, поддержав курс Президента России.

В 2025 году Фонд решил направить усилия на помощь подразделениям в зоне СВО, где служат их ветераны и сослуживцы. За это время передано более 10 тонн гуманитарного груза, военного снаряжения и спецсредств.

Думая о передовой, сотрудники Центра СОБС не забывали о тыле: поддерживали семьи ветеранов и участников СВО, занимались воспитанием молодежи, укрепляли патриотизм и духовные ценности. Это выразилось в конкретных делах:

Благотворительный концерт «Наши! За Россию Матушку» (23 февраля 2025 года) собрал 12 000 зрителей, включая участников СВО, их семьи, медиков и работников оборонной промышленности.

В честь 75-летия спецназа ГРУ (24 октября 2025 года) в Храме Христа Спасителя были вручены 8 звезд Героев России. На торжество приглашены семей погибших офицеров со всей страны, и для них была организована трехдневная программа в Москве с экскурсиями и концертом

При участии Орешкина Кирилла и благодаря его активной гражданской позиции патриота РФ, впервые в истории при благословении Патриарха и разрешении пяти митрополитов ковчег с мощами Преподобного Серафима Саровского доставили в зону СВО (апрель–май 2026 года). На линии боевого соприкосновения к мощам приложились более 3000 человек, провели свыше 30 молебнов и таинства Крещения в воинских частях.

Касаясь основной деятельности Фонда, руководитель Центра пояснил, что в настоящий момент главный приоритет фонда — адаптация ветеранов. Совместно с Правительством Москвы планируется открыть реабилитационные кабинеты в округах, где участники СВО смогут получить бесплатную психологическую и юридическую помощь, а также содействие в трудоустройстве. Первым регионом для масштабного социального проекта станет Курская область.